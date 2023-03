No mentar la cuerda en casa del ahorcado

Mientras la primavera, como si la cosa no fuera con ella, llega a los campos y jardines, e incluso en las grandes ciudades logra meter su color a través de unos grandes almacenes en los que ya es primavera; mientras seguimos haciendo la vida con la normalidad que la era post nos deja (ahora la pospandemia que puso fin a la posmodernidad); mientras nos metemos poco a poco en una guerra tan estúpida como todas, vamos dando pasitos hacia las postrimerías con la resignada ética del autómata que no sabe ni puede salirse del programa. Así hay que verlo y ya está, caramba, en el fondo del fondo lo sabe todo el mundo aunque toque disimular. La ONU acaba de decirlo casi agónicamente, la ventana de oportunidad para evitar in extremis la consumación del cambio climático se está cerrando. Los más clarividentes dicen que ya se ha cerrado, pero no se debe mentar la cuerda en casa del ahorcado.