Galicia, letras vascas e Principio Esperanza

Recórdome dun tempo no que a Festa da Poesía era algo promovido sen gana polo Frente de Juventudes e detestado por nós, os inadaptados ao franquismo. Especialmente na Coruña, o acto era procesional e masivo porque a asociación Amanecer convocaba moita xente que cantaba un himno no que se contiña a seguinte alfaia: “La Primavera ríe de amor; / ¡Oh Dios, quién fuera flor!”.

Na cidade de Breogán, ao tempo a Festa da Poesía era obxecto das burlas de mozos e mozas coma María Cremaes, valente pintora informalista; José Luis Aranguren, narrador peculiar que a época enguliu feroz; Xohán Casal, esteo en pé de toda resistencia en vangarda; Reimundo Patiño, partícula da espiral eterna. Daquela, Urbano Lugrís e Avilés de Taramancos rían a cachón dos siareiros da Festa da Poesía da Coruña e eran apoiados en Lugo pola sornamorna de Manuel María e, nos cumes caurelaos, por un xesto de repulsa na man de Novoneyra.

Quero decer que morreu aquela Festa e naceu en Galicia o actual Día Mundial da Poesía cando o PEN Club designou Compostela como sede da súa celebración planetaria. De tal xeito podería falar, coma ninguén, Luis Fernández Tosar. Acaba de escenificarse en Vigo, felizmente e de formas varias, o Día Mundial da Poesía. Visitou a cidade o poeta vasco, incisivo e estralante coma a fúlmina, Joseba Sarrionandia, para presentar, con Ruper Ordarika e na libraria Cartabón, o seu segundo libro traducido ao galego. Porque despois de Tempo de exilio (Kalandraka, Pontevedra, 2020) veu, en galego, Unha volta ao mundo (idem, 2023); o primeiro de poesía, de narrativa para raparigas e rapaces, o segundo. As correntes secretas, e mesmo cómplices, entre literatura vasca e galega, comenzaron o día, xa lonxano, no cal Gabriel Aresti verqueu na súa lingua O Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal que, en Euskalerria, acumulou o valor circunstancial de ser unha sátira sociopolítica que parodiaba a doutrina cristiá que tanta importancia tivera na aurora literaria do éuscaro. Pasando sobre outras obras e autores de aló, diremos que Sarrionandia, a xulgar polas traducións a linguas ás que temos acceso e ao galego noso, ten voz feita dun metal infusíbel ao soplete e inatacábel aos ácidos –por seguir usando unha expresión de Castelao.

Sarrionandia é coma un acontecemento que acaba de ocorrer en Vigo o Día Mundial da Poesía e na presentación de obras súa traducidas ao galego polo vasquista e excelente escritor Isaac Xubín. Foi, digo, a Cartabón dos Choróns o sitio: memoria fronteiriza onde, en 1936, o pobo resistiu o fascismo coas armas na man. De volta ao vello corazón da cidade, e so o amparo do Castelo de San Sebastián, era convocado o premio internacional de poesía Carlos Oroza en lembranza do vate senlleiro que un día escolleu Vigo para vivir a derradeira volta no camiño da vida. E houbo, seguramente, en Galicia e en Vigo, outros actos cargados co peso do Principio Esperanza con motivo do Día Mundial da Poesía.