Cuatro Cosas

Es útil que sepáis que, al Bloque, lo de Sumar se la refanfinfla, convencidos como están sus estrategas de que, aquí, la izquierda está ya de su lado, sea nacionalista o galeguista, que aún no son la misma cosa, pero que, a efectos electorales, vale. El resto, como Anacleto narraba ayer, hace cálculos demoscópicos y financieros para ver qué tal. De momento, y por lo que supo el agente, las cuentas no salen, y ya piensan en el cepillo de las ánimas. ¿Eh...?

¡Ah...! Que, hablando de agentes, no os perdáis la última de avecilla. Cuentan, y no acaban, de cómo se las arregla el comercial del Gobierno en Galicia, que reconoce que no se entera de nada. De lo cual se deduce que tampoco hará la tarea que le encomendaron desde Moncloa. Lo pintoresco es que cuenta al parecer con algún confidente entre los poderes fácticos de las tierras altas, con el que intercambia datos. Sobre asuntos delicados. Ojito...

A estas alturas, en el PSdeG/PSOE se hacen cruces y cruzan los dedos acerca de la tarea que les espera. Y es que, aparte del “Efecto P” –de Pedro– calculan otro, el “Efecto M” –de Miñones–, que le pone difícil a la orden valentiniana el superar los desafíos electorales que aguardan. Hasta hay ya quien corre la voz de enviar a la rue madrileña de Ferraz un informe de lo que está pasando de verdad. El pajarillo insiste: esperan tiempos muy divertidos. (Continuará...)

Entretanto, este fin de semana es probable, o eso cuenta el filtrador enmascarado, que lluevan encuestas acerca de la “moción Tamames” y hasta qué punto pudo influir en la intención de voto. Los primeros datos –oficiosos– oficiosos, apuntan a que en algunas han preguntado, aparte de por el espectáculo, por la ausencia de O Noso Expresidente de la sesión. Recuérdese que ni estuvo en el palco de invitados, como senador. Parece que gustó. ¿Capisci...?