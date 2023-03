Cuatro Cosas

A ver: hay tomate, le sopla el filtrador enmascarado a avecilla, con los náufragos de la Marea, que dudan entre seguir los pasos de Martiño, aceptar la invitación de los podemitas para ocupar el hueco que dejará Yolandinha –aunque la vice y ministra está dispuesta a Sumar en vez de restar– cuando llegue el momento de hacer su entrada solemne en el PSOE, o ensayar su fórmula, retocada y actualizada, en varias ciudades y villas medias pero sin arriesgar más. Ojo...

No, no, no se trata de mantener el prestigio político, sino de no endeudarse más, porque las finanzas dan en estos tiempos –con los intereses– para un bocata y agua del grifo. El resto de los náufragos están ocupados en hacer frente a las deudas que avalaron y/o adquirieron en los tiempos de gloria. Y los demás, se las AGEnciarán como puedan. Aunque, eso sí, el día que hayan de presentarse oficialmente cara a las municipales, habrá sorpresas. Ni lo dudéis. Uf...

Las sorpresas serán dobles: los que van con un partido y los de pelo en pecho, que irán sin él. En el suroeste se está negociando –a toda milk– con un par de nombres famosos, aunque –dicen los ortodoxos– más gastados que las maracas de Machín. Pero eso no resta emoción: fijaos en el caso de Ourense kaPPital, que lleva de cabecera a Cabezas –claro...–, antes rival del Nene y ahora casi fraternos. Pero quizá dure poco: en el último sondeo faltaba poquitín para ganar. ¿No?

Y en el PPVi pasa algo parecido, sólo que más modesto: allí, la oPPosición interna está pendiente de las encuestas y lo demás. Si al final crecen algo, y en los idus de mayo eso sirve para maquillar las arrugas, quizá el motín se aplace pero, si no, habrá caña, caña, caña. O sea, y lo certifica avecilla, la Alternativa Olívica, como algunos le llaman, está a punto. Para presentarse como tal el 29 o 30 de mayo o reservarse para la siguiente batalla, la de las listas a las generales. ¿Capisci...?