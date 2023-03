Los de Comercial Automoto

Cada año que se encuentran, hace muchos, se asoman a esta página aunque la pandemia restó dos años a la férrea voluntad de no perderse de vista que mantienen estos extrabajadores de Comercial Automoto, seccion industrial. Ahí están en la subida a Madroa, ante el restaurante O Casqueiro y en cabeza esa María que lo atiende, para recordar tiempos y vivencias pasadas y presentes en un día de confraternidad y amistad.

Se fue Antas, un gallego genial que emigró de Cotobade

Falleció en Brasil estos días pero era de los nuestros o quizás más de los nuestros que muchos de los que nunca tuvimos que dejar Galicia. Con la muerte de Manuel Antas Fraga van desapareciendo los exponentes de nuestra última generación de emigrantes. Su historia es la más emblemática representación de las experiencias vividas por incontables gallegos que hubieron de alejarse de su tierra y de su gente para lograr un futuro mejor para los suyos. A partir de un trabajo de Lois Pérez Leira hicimos hace años las memorias de Manuel Antas, que fue amigo de Manuel Fraga, y que comienzan en su aldea de Cotobade en 1932, su marcha a los 14 años, para salir de la miseria, la llegada al barco en Vigo y su arribada a Brasil en 1946, su esfuerzo brutal que le permite reunir un capital a través de una empresa mortuoria y la construcción... “Tengo un negocio que nunca falla”, decía riendo. De analfabeto a gran lector, admirador de Jorge Amado que siempre le preguntaba por Vigo, defensor de los emigrantes, personalidad destacada de los nuestros en el exterior... Hubo de recibir allí a muchos de los de aquí, desde al rey Juan Carlos al músico vigués Carlos Núñez, Felipe González, Manuel Fraga... Director del Galicia Sport Clube, presidente varias veces del Hospital Español, presidente de Caballeros de Santiago... Se nos fue un gallego genial de Cotobade.

¡Vaya recepción primaveral de los Irmandinhos do noso Vinho!

Pues sí, estuve hace unos días en el Cosmos de Vigo con el Preboste de la Irmandade dos Vinhos Galegos, Nemesio Barxa, y ya pregonaba su alegría por la llegada de la primvera. Al calor de esta estación recién venida ha convocado ya a estos conspiradores por la defensa del vino gallego para el próximo Capítulo da Irmandade,, que se celebrará con toda pompa y boato el sábado en Valença do Minho y al que se incorporarán igualmente cofrades de la Confraria do Vinho Verde portuguesa. ¡Atentos, J.L Alonso Riego, J.M. Fonseca, Carlos Herrera, Juan Alvite, J. M. Rodríguez Ratero, los Dagá de Tui, Andrés Alvite, Juan Varela ... y el resto de los conjurados! Hasta las 12, recepción en la Posada de S. Teutonio, dentro del castillo; a las 12, cata comentada de dos vinos blancos y un tinto de Galicia y un blanco y otro tinto de la región del Vinho Verde; a las 13.30, entonización de nuevos irmandinhos en la Capela da Misericordia; a las 14, aperitivo al modo portugués: espetadinha de camarão, bolinhos de bacalhau, rissóis de marisco, filetinhos de pescada, croquetes de vitela, rissóis de carne, chouriça de cebola com broa, chouriço de car ne e melão com presunto; a las 14, almuerzo en el comedor panorámico de la Posada: pão variado manteiga, Caldo Verde, Bacalhau assado no forno o, en su defecto, Filete de Robalo, Cabrito estufado ou Bífe á Portuguesa, con vinos blanco y tinto de Señorio de Rubiós. Luego, canciones, risas y conversaciones.