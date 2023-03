La advertencia

Es muy posible que la cosa no vaya más allá de la queja, pero aún así, la oposición –sobre la que informó FARO DE VIGO– de diez países, con Francia y España a la cabeza, a la actual política pesquera de la UE debiera tomarse como una advertencia de que no todo vale. O un aviso acerca de que la decisión de defender el medio ambiente y el planeta es loable, pero también ha de incluir la compatibilidad entre los conceptos de respetar la flora y la “fauna” pero incluyendo la humana, por supuesto. Y a la vez es una excelente oportunidad para que Bruselas, y en concreto el comisario correspondiente demuestre con hechos que su llamada “al diálogo” –por cierto: es novedad, ya que hasta ahora decidía casi manu militari...– que le interesa en serio el sector.

(No es una acusación, pero sí una sospecha ante las reiteradas afirmaciones de que da prioridad a lobbies interesados en el business por más que argumente motivos ecológicos. Y, por cierto, es de suponer que el presidente de la Xunta, en su visita a la señora Von der Leyen el próximo lunes, haga referencia a este asunto, que sin duda abre una mini/crisis en el seno de la Unión. Y no es momento para abrir nuevos frentes, ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo cuyos océanos dice defender con entusiasmo el lituano que se encarga más de que los peces que pescadores, que ya se encargan de ello por la cuenta que les tiene.)

Conste que, al menos desde una opinión personal, no le conviene, a los que viven de la política europea, que se debilite su hucha, con perdón por la ironía. El caso es que, se mire como se mire, y sobre todo pese a las diplomáticas palabras de los ministros correspondientes, esta especie de “motín” que obviamente marca diferencias en el interior de la comunidad se debe a diferencias que van más allá de la pesca, aunque sea ésta la protagonista a día de hoy. El meollo reside en cómo hay que defender el medio ambiente a la vez que a la población que lo habita. Y en este sentido estuvieron brillantes y acertados tanto la conselleira de Mar como el señor Planas titular del Ministerio.

Ambos no solo mencionaron que las intervenciones del comisario europeo carecían de la suficiente documentación científica sino hicieron referencia a los efectos sociales y laborales que la nueva reglamentación. Y en concreto el veto de al menos un tercio de aguas europeas a la pesca de arrastre no es tanto un error simple cuanto un desastre para quienes, en el sector extractivo como en el transformador y en las economías del litoral tienen derecho a vivir y trabajar. Lo que así cabe lamentar es que el Gobierno de España, con el ministro en primer lugar, no hubiesen acompañado el recurso ante los Tribunales europeos con una petición de suspensión de la normativa mientras emitan los jueces su sentencia.

La pesca gallega, probablemente, habría ganado si se hubiese ganado el recurso judicial, un tiempo que, en su momento, sería útil para proteger a la flota y a los legítimos intereses de armadores y pescadores. Lo que se menciona no para lamentar la ocasión perdida sino más bien para colaborar en la prevención de que no se repita. Con el mundo pesquero alborotado en Galicia no ya por el sombrío panorama que le se presenta para faenar en aguas a las que pertenecen por cultura y tradición, sino también por las incógnitas que los propios gobiernos central y autonómico mantienen acerca de las condiciones y controles para la ubicación de las plantas eólicas marinas. Una riqueza energética potencial a la que este Reino ni puede ni debe renunciar ni poner en riesgo por polémicas innecesarias: basta con garantizar el control de la situación y actividad de esas plataformas. Pero para eso también hay que aprovechar el tiempo.