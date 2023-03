Pues ahí veis en animada concurrencia ante el restaurante Horacio de Zamáns a trabajadores de UTE Zonas Verdes del Concello de Vigo. Ellos tienen por misión la gestión, conservación y reposición de las zonas verdes de la ciudad, tarea de importancia casi vital para la asfáltica vida urbana. Se reunieron por los 25 años de la concesión de la empresa que cumplieron 8 compañeros (Basilio, Mar, Carballo, Ángel, Esther, Conchi, Javi y Lugilde), que no es jauja con la volatilidad que hoy tienen los empleos, y la jubilación de 4 de ellos. Bien por los zonaverdianos de Vigo, vivan parques y jardines.

Pasan los años, se celebra la memoria gozosa: Jesuitas del 68

Llego a este primer día de primavera suspirando para que me devuelva la energía perdida esta semana, aunque fuera en placeres pequeños, pero que sumados te desgastan. Mi justo bolsillo ha quedado arruinado pero gozar, he gozado. Todo empezó el domingo día 12, con 12 horas de fiesta de cumpleaños de Natalí Rodríguez en La Comidilla de Vigo, iniciado por una monumental fabada; lunes, comida en La Tagliatella viguesa, un Marubini con Zucca e Zola; el martes comida en la Taberna Cuzeo de Zamora, altamente recomendada para degustar platos locales, setas en temporada y, sobre todo, elaboraciones en torno a la caza; miércoles, cocido castellano en La Fonda del Arcediano de Salamanca; jueves, cena en El Marqués de Puente Viesgo, en Cantabria, una riquísima pero muy cara ventresca de machote, nuestro pargo, creo (menos mal que nos alojamos en el balneario); viernes, cocido montañés y cabrito con el vigués Ramón Lojo y María José F. y la Gómez Family en La Portilla de Celis, pueblo montañés del ayuntamiento cántabro de Puentenansa; sábado, aperitivo en El Camarote de León y comida con la viguesa María Comesaña y el astur Juan Díaz en La Bodega del Húmedo (¡vaya morcilla matachana, vaya arroz con manitas de cerdo y pulpo!); domingo, por fin, comida en casa. No salgo hasta el sábado, que tengo cumpleaños, ni de coña. Mientras, leo, escribo y hago dieta.

Una semana gastronómica por Galicia, Castilla y Cantabria

Uno está muy contento de haber llegado a una edad que no cuento pero ya canta, en la que ya empiezan a celebrarse los medio siglo o más de algo. Miguel Fernández , que como ex director de Marketing de Citroën con base en Madrid le quedó una impronta organizativa de alto standing, está preparando el de la Promoción Jesuitas Vigo 68 a la que pertenezco; ya me escribió el dilecto arquitecto Eduardo Fraga para que no cometa falta, y estarán convocados para el 18 de abril otros como Manolo Fontán, Agustín Rodríguez Carballo, Jesús Fontaíña, Manuel Vázquez Gómez, Rafael Barreras, Willy Bruzón, Guillermo Puime, José Lus Pérez de Lis, Elías Puga, De Felipe Martínez., Guillermo Chamochín ... por citar unos cuantos de los que compartimos tiempos inolvidables de aulas jesuíticas. Algunos han caído en combate reciente como el notario Mariano Vaqueiro, otros antes, todos hemos desarrollado profesiones diferentes pero la mayoría estamos en la Resistencia con mucho placer y memoria. Y unos días después de la jesuítica, comida en Madrid de no sé qué aniversario de mi promoción de la Universidad pamplonica que es la de Pedro J. Ramírez. Es que no lo creemos pero sumamos muchos años.