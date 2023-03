El compromiso

Confortan, sobre todo en estos tiempos de agitación –y quizá más en el caso de la relación entre este Gobierno central y Galicia– que el nuevo secretario de Estado de Transportes haya ratificado, y sobre todo concretado en fecha, la conexión AVE entre Vigo y la frontera portuguesa. Y conforta no sólo porque don David Lucas, que sucede a la señora Pardo de Vera, asume algunas de las promesas tan reiteradas por ella que parecían antes un compromiso más personal que político, sino que aporta cifras sobre empresas en principio interesadas en la licitación de la obra del macrotúnel entre la ciudad olívica y Portugal, sino porque amplía el horizonte de su importancia hasta convertirlo en un asunto de Estados.

Esa hipótesis tiene aún más valor si se conecta –y se debe hacer así, desde una opinión personal– con esa “presión conjunta” que este periódico anunciaba de Lisboa y Madrid cerca de la UE. Y para que a su vez Bruselas comprometiese la terminación en 2030 de su parte del Corredor Atlántico. Eso produciría un cambio de perspectiva, hasta el punto de constituir una especie de esperanza, casi de voto de confianza, al nuevo número dos del Ministerio de Transportes para que, ahora sí, Galicia se conecte en serio con el mundo europeo a través del ferrocarril. Y a la vez, no supone también un riesgo, porque si no se cumple, habría tiempo para reclamar, antes de las generales, a los causantes del disgusto.

En todo caso, y vista –y agradecida– la buena disposición de don David, sería útil, para Vigo y para Galicia entera, que en la agenda se llevara la cuestión, estratégica también, de que el Eje Atlántico ferroviario por alta velocidad se completase con lo que le falta: además de la conexión portuguesa, naturalmente su extensión a Ferrol. Que, por cierto, además de para lo obvio, serviría para enlazar con cualquier proyecto futuro de cara al Noroeste y de los pasajeros que puedan viajar en ferrocarril por la cornisa cantábrica. Que, conviene tenerlo presente, completaría lo que hubo en la cabeza de algunos dirigentes gallegos de diversos colores políticos.

Cierto que la idea, aunque atractiva, no llegó a cuajar a causa de varios factores. Y no sólo por el gasto –ha habido proyectos en latitudes distintas de la península tanto o más costosos que se han llevado adelante– sino también por el poco peso del Noroeste cara al Estado, además de por culpa de las últimas y sucesivas crisis que dañaron seriamente la economía nacional. Ahora, tras el ridículo cósmico de los trenes que no cabían en los túneles, se podría hallar de una ocasión excelente para modernizar un trayecto hasta ahora apenas útil en el orden turístico, y que debiera aportar elementos de aún mayor interés, sin despreciar ninguno. Suena, sin duda, costoso e incluso utópico, pero que nadie negaría.

(Al menos nadie que piense en el poniente igual de bien comunicado con el mundo como lo va a estar Levante, sin ir más lejos. Y en definitiva, ante ese panorama se pide algo muy parecido a lo que se les ha dado a otros, como es el compromiso de que en cuanto exista la ocasión se tendrá en cuenta a esta esquina noroeste como se ha tenido a la sureste. Siempre desde un punto de vista particular, no habría razón para una negativa, y menos aún tajante, para algo que, si no se acepta, cabría en la vieja puntualización de que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Aunque en este caso no puede hablarse, al menos no con seriedad, de vicio: solamente de compromiso.)