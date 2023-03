Sairemos mellores

Admiro as persoas que teñen a capacidade de lembrar as datas con precisión. Refírome a esas que son capaces de dicir o ano en que mercaron o seu segundo coche, ou cando tiveron o primeiro emprego, ou cando viaxaron a este ou aquel país. Eu, que son do tipo de persoa que vivo desnortada e hai veces que non sei nin que día é, hai moi poucas datas que consigo lembrar. Unha delas é o 11 de marzo de 2020. Estaba en Lorca (Murcia) celebrando encontros literarios con alumnado de Primaria na biblioteca municipal. Antes do primeiro acto, a coordinadora da actividade subiu ao escenario para anunciar de maneira desenfadada que chegara a España un virus chamado COVID pero non tiña maior importancia porque era “coma un catarro”. Había que ter a precaución de lavar moito as mans, tapar boca e nariz ao tusir e non preocuparse máis da conta. Antes do segundo encontro, separou a todo o alumnado asistente deixando dúas butacas libres entre cada cativo, e advertiu cun ton bastante máis serio que era moi importante manter as distancias. O terceiro encontro da mañá xa non se celebrou. Canceláronse o resto de actividades e mandáronnos a todos para as nosas casas con bastante nerviosismo. Eu marchei para o hotel onde me aloxaba sen comprender moi ben o que estaba pasando pero vendo o accidente a cámara lenta. Empezaron a chegar comentarios de que “ían pechar Madrid” e tamén os centros de ensino. Entrei nun supermercado e os andeis estaban completamente baleiros, coma nunha apocalipse zombi. Ao día seguinte, despois dun caos de billetes, cancelacións e inseguridade, conseguín coller un tren desde Murcia a Madrid. No traxecto había unha muller sentada preto de min que desinfectaba as mans con xel hidroalcohólico cada cinco minutos. Cando cheguei ao aeroporto o persoal das distintas compañías levaba luvas, había xente con máscaras negras e unha sensación de fin do mundo que poñía os pelos de punta. Recordo que chamei para cancelar todas as visitas que tiña na semana seguinte en escolas doutros lugares. Eu trataba de explicar que pasara os días anteriores rodeada de xente e que non podía garantir que non estivese contaxiada. Logo da situación que acababa de vivir en Murcia, estaba segura de que ían pechar os centros de ensino, mais percibín que os meus argumentos non estaban sendo cribles. Neses momentos de desesperación, cando o único que queres é volver á túa casa, é frustrante querer actuar do xeito que consideras máis coherente e que sintas que as túas decisións case parecen un capricho. Non era un capricho, era a antesala do que nos viña enriba. Tres días despois, Pedro Sánchez anunciaba o estado de alarma, baleiráronse as rúas e empezamos a ver anuncios onde unha voz feminina que semellaba dunha película de ciencia ficción explicaba en bucle que era o COVID-19. Logo viñeron as fiestras coa mensaxe “eu quedo na casa” (como se puidésemos saír!), os militares nas rotondas, os morcegos, os pangolíns, os policías de balcón, o pánico a saír á rúa e os aplausos das oito da tarde á sanidade que por momentos mudaron a protestas con tarteiras. Ás veces todo semella un soño. “Sairemos mellores”, repetía moita xente naquelas semanas. E eu, que para algunhas cousas son escéptica, tiña a seguridade de que non.