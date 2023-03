En el año 2022 consiguió ser la campeona de España de Escalada Adaptada en la categoría RP2 (falta de fuerza y movilidad en 2 extremidades). Cuatro años antes su vida se tuvo que reiniciar por un ictus que le puso el contador a 0 y le dejó de recuerdo una hemiparesia, pero también sacó a relucir el tesón, la constancia y la fuerza de voluntad. Se inició la etapa de volver a aprender (caminar, integrar su brazo, equilibrio, a planificar, a reír a volver a vivir) que tuvo, tiene y tendrá a la escalada como base, como acompañante, como terapia, como ocio, como modo de vida. Su rehabilitación se basó en volver a escalar. (Augusto Rodríguez)

80 años de la cofradía Jesús del Silencio no llegan para Vigués Distinguido

Hoy comenzamos con una pregunta, ya que estamos en los albores de la Semana Santa y que se ha dado ayer el pregón. ¿Cómo es posible que se haya tenido la manifiesta insensibilidad entre quienes proponen a los Vigueses Distinguidos de no nombrar nunca como tal a la Cofradía Jesús del Silencio, Virgen Amargura y Cristo de la Fe? Se me ocurre ahora al ver que se propone a veces a gente por razones, de corto alcance, veniales, de fama efímera pero sin consideración a la Cofradía Penitencial veterana de Vigo, la que respaldaron nombres como José Ramón Curbera, Emilio Álvarez, Joaquín Carballido, Eugenio González de Haz, el cineasta Cesáreo González, Luis Lorenzo López... Va a cumplir 80 años, pero a pesar de no haber fallado ni un año, salvo la pandemia, no se la ha tenido en cuenta. Se tenga o no fe, aquí hablamos de esfuerzo, de tradición, de cuidado de la imaginería incluso ¿acaso no merece el nombramiento, y no por los que estén ahora sino por los que durante todos los años pasados han dado parte de su tiempo a llevar adelante la institución intentando contra viento y marea mantener viva la Semana Santa viguesa, bien o mal, pero aún en pie?

Unas jornadas sobre democracia secuestrada

Interesantes tuvieron que ser las jornadas sobre Democracia secuestrada, amenazas globales y autodefensa que empezaron el 15 y hoy concluyen en el café De Catro a Catro,.Y es que han traído a Vigo a diversos especialistas españoles. Carlos Taibo, Erika González, Mikel Ramos, Enrique del Teso, Alfons Pérez... que trataron temas como “No hay planeta B” “Ecofascismo das minorías y autodefensa das maiorías” , “Neoliberalismo y ultraderecha”... tras los que estaba la organización de Ecoar y Ágora-R. En estos tiempos de pesebrismo ideológico es bueno comprender en mayor profundidad el funcionamiento del sistema-mundo y de algunos de los movimientos sociales y políticos en auge, y abrir un espacio donde la ciudadanía pueda reflexionar sobre su papel como agente de cambio.

Los tangos de la abuela

Me ha llamado Luis Sangiao para que me ponga en onda de tango y vaya hoy a su local, esa Casa de la Abuela que fue en su tiempo La Linterna Roja (Zapateira, 8-Canido). Imposible porque estoy el sábado por Cantabria pero os digo a los tangueros que a las 22 horas (apertura a las 21) actúa allí Quique Migliarini no solo con sus tangos del Día del Padre, sino con su hija Martina y Alejandro Szabo al bandoneón. ¡Buf!