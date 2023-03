Las presiones

Dicho con todo respeto y, desde luego, sin mala intención, esto del Corredor Atlántico empieza a parecerse a lo del AVE entre Madrid y Galicia, que, después de veinte años de dimes y diretes, sólo ha llegado a Ourense y ya se verá cuándo se remata. El asunto –del Corredor de Mercancías, claro– es una síntesis de las cosas que pueden salir mal –que ojalá que no–, sobre todo si se inician con las ideas confusas. Y aquí está pasando desde hace varios Gobiernos –que ese va a ser el mejor método para medir los retrasos en las cuestiones que no deberían admitirlos: se abrió el caso sin una decisión clara de por dónde sería más conveniente trazarlo, siguió una polémica corta cuando desde el Norte gallego un presidente patronal discutió el paso por Vigo, no se sabe bien si por incordiar o por razones técnicas desconocidas–.

El problema más serio es que, hasta ahora, todo se ha encasquillado de forma creciente por distintos motivos, quizá por las sucesivas crisis y/o también, según don Pedro Sánchez, la medioambiental: dentro de poco citará la demográfica como coautora de los males de España. Y quizá acierte, aunque en el improbable caso de que lo haga será por casualidad. Sea como fuere, la última reunión sobre el tema, por invitación del lehendakari, parece haber despertado de su sueño nada menos que a la Administración española que, según lo que acaba de publicar FARO de VIGO, va a presionar –junto al Gobierno de Portugal– ante la UE para, más o menos, que le meta prisa a Francia de forma que remate su parte del proyecto antes del 2030.

Sea como fuere, y además de recordar el error estratégico cometido en las últimas citas al olvidar al Gobierno luso, el “despertar” del español no parece sino reforzar la teoría de que eso precisamente, “espabilar” a París en lo que interesa a Euskadi, es cada vez más evidente. Porque el señor Urkullu, mucho más hábil y mejor conectado con Moncloa que ningún otro de los aliados del presidente Sánchez, sabe que en lo que respecta a la parte principal del Corredor Atlántico no va a estar, ni siquiera en España, preparada para funcionar, pero a Vitoria le basta con que el gabinete francés remate lo suyo: vecinos como son las provincias vascas, Vitoria quedaría bien servida.

Y no se trata de pensar mal para acertar, sino de valorar, si fuere como expone a modo de opinión quien esto escribe, la agilidad del lehendakari que, “de paso”, reivindicó los hidro y gasoductos que va a necesitar y sobre los que nada se ha decidido aún. A eso se le llama estar atento a la jugada y no perderla de vista ni un instante. Lo que queda por determinar ahora, y siempre desde un punto de vista particular, es el papel de los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla-León, que llevan mucho tiempo instando sin resultado al Gobierno del señor Sánchez para que acelere el proyecto Atlántico, y resulta que Madrid habla de urgir el lado francés a la vez que el director del Plan del Corredor aquí ya anunció que se pospone hasta octubre.

Curiosamente, y sin duda por casualidad, esa fecha será víspera de las elecciones generales. Y es que está visto que a la coalición de don Pedro, PSOE y Podemos, no se le escapa una que pueda aprovechar: y esa mezcla de cinismo y cartas marcadas es lo que le falta a sus adversarios. Claro que, como bien dijo un clásico, no todos son iguales. Ni todas las presiones hacen efecto. Pero en definitiva, lo que a Galicia le conviene es que todo el proyecto se inicie cuanto antes –el factor tiempo sigue siendo clave– y por tanto, más que reprochar, parece haber llegado el momento de concretar. Lo que sería una auténtica novedad, dicho sea de paso.