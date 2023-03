Cuatro Cosas

Dice avecilla que el cabreo entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad va en aumento, que el ambiente está muy cargado y que los agentes que se congregaron en señal de protesta ante la herculina Delegación del Gobierno les sobra razón. Convocados por el SUP, se quejaban de que del titular, al que se le enviaron reiteradas peticiones para que les recibiese, y no tuvieron respuesta. Parece, según Anacleto, el nuevo estilo de la coalición PSOE/UP. Diplomacia pura. ¿Eh?

Su resumen es fácil: decir que las quejas son un invento de la derecha y los que las presentan, unos reaccionarios. Y es que de La Casta –sí, claro, la que iba a ser liquidada por Pablete –Iglesias– y cía desde la calle, pero que ahora que forman parte de ella, cambiaron de táctica y están tan bien en el interior que se les fueron las ganas de seguir predicando trolas, forman parte cargos que hasta hace poco no sabía hacer la “o” con un canuto. Yupi... El caso es que ahora viven como los rajás de la antigua India. Así, se ha conseguido que la delincuencia en Galicia siga creciendo –ya roza el 40% de aumento–, que la capital de las tierras altas sea las más peligrosa del Reino y que a los recursos materiales y personales de que disponen quienes han de cuidar de la seguridad les recorten efectivos y material en estado vergonzoso: armas de segunda mano, pistolas eléctricas fuera de servicio, etcétera. No es broma. Jo. Ítem más: la nueva convocatoria para cubrir plazas tratará a Galicia como la vez anterior: de pena. Y conste que, insiste el pajarillo, si a eso se une el trato a la Guardia Civil, manda caralho... La mayoría Frankenstein va a investigar a un general retirado, pero no al presunto jefe de la mafia canaria, que fue hasta hace poco diputado del PSOE y a cuyo despacho se le impidió la entrada policial. Después desaparecieron elementos que la jueza consideraba pruebas claves. Una casualité, sin la menor duda. ¿Capisci...?