Vigo, Rúa de Santiago

Estes días fálase e escríbese en Vigo sobre murallas e baluartes que aparecen na obra pública do Paseo de Afonso. Alí a está, aquela que sempre se chamou e chamará Rúa de Santiago. Nada que ver con Compostela nin co camiño que se está a refabular día tras día. Desde o noso criterio, esta Rúa de Santiago recibe tal nome porque levaba e traía, no Medievo (e máis), persoas e mercadorías entre as dúas parroquias chamadas Vigo. Ou sexa: a urbana Santa María, vila murada cuxa igrexa se alicerzaba onde hoxe é a concatedral, e a rural de Santiago de Vigo.

Coñecín persoas maiores, coma Adolfo Pérez González, que aínda viron o derradeiro edificio do vello Santiago de Vigo, igrexa cativa que radicaba pola zona da Areosa (aínda hai equipo de fútbol así chamado) e no circuito da Praza de Fernández del Riego que algúns chaman Elíptica. A actual igrexa de Santiago de Vigo foi edificada a principios do século XX en estilo neogótico, e alí hoxe segue. O clero católico detesta o nome venerábel de Santiago de Vigo e usa sempre o de “Santiago el Mayor”, que debe de lles resultar máis prestixioso. No Nomenclator oficial de Galicia consta case medio cento de entidades de poboación chamadas Vigo, e tamén as hai en Portugal e na Suiza retorrománica. Por unha e outra razón sempre se pensou en Santa María ou en Santiago de Vigo para situar o escenario lírico dos textos de Martin Codax. O poeta menciona o nome de Vigo, e a súa igrexa, adro e mar, en seis das súas sete cantigas conservadas. "Era o camiño que, partindo da muralla, atravesaba o Campo de Granada pola zona de Quentafornos, e ía terminar na vella igrexa parroquial de Santiago de Vigo" A cal dos Vigos existentes aquí no século XIII se refería Martin Codax? Ao meu xuízo, a presenza do mar e o baño da xuventude de ambos sexos nas ondas dalle a preferencia a Santa María de Vigo, e sei que non concordo con moitos historiadores na escolla. Vexo o escenario dos poemas en Santa María, sobre o promontorio da Pedra e onda o Berbés. Santiago de Vigo ficaba arriba e lonxe das ondas. Recuncando: que a Rúa de Santiago era o camiño que, partindo da muralla, atravesaba o Campo de Granada pola zona de Quentafornos (hoxe Celso Emilio Ferreiro para o noso gozo) e ía terminar na vella igrexa parroquial de Santiago de Vigo. En todo caso, o camiño que seguiría no século XIII Martin Codax para se trasladar dun Vigo a outro sería o que aínda se chama Rúa de Santiago (se cadra, a “Via Vetera” que figura nun documento de 1170 que ben coñecen os historiadores).