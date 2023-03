Van en serio

Es posible que en este país tan especial todavía queden algunos que confíen en la sensatez de los responsables políticos de la UE en materia pesquera dispuestos a evaluar los daños sociales que producirá la estrategia comunitaria para –supuestamente– defender a las especies marinas. Cierto que la sensibilidad hacia la humana, por ejemplo, aparenta menor y minusvalorada por una estructura que trabaja y piensa más en los peces que en las personas, pero la mentalidad que parece dominar en la estructura europea es típicas de los mercaderes de antaño. Aquellos de los que se decía eran inventores del célebre cartel “hoy no se fía, mañana sí”.

Y es que, a pesar de todas las invocaciones medioambientalistas, Bruselas actúa desde el binomio ingresos/gastos y aquello que le sale “caro” –no importa demasiado el qué o el quiénes resulten afectados– se relega en busca de soluciones más baratas. Y las ha encontrado en el sector de la pesca incluso haciendo trampa a sus propios reglamentos: ha optado por ahorrar en ayudas a las industrias extractivas y transformadoras y gastar mucho menos en adquirir lo que su mercado necesita, en países terceros aunque no cumplan ninguna de las reglas que regulan la actividad.

Probablemente éste es uno de los pocos asuntos en los que realmente la Unión Europea puede justificar sus balances, económicos y ecológicos y presumir de gran potencia. En realidad no lo es –todavía– en gran parte de lo que se imagina: puede que los teóricos del europeísmo consideren la opinión que precede como un error, y hasta una injusticia, pero un vistazo realista deja las cosas como son: en caso de conflictos económicos, sociales o bélicos, la capacidad de maniobra europeas está condicionada a los márgenes de lo que hagan y propongan los Estados Unidos: las dos últimas guerras en el continente –la de los Balcanes y ahora Ucrania– dejan claro el papel secundario que la UE juega en esos escenarios.

Eso es algo que se mantiene incluso a pesar de la evidencia creciente de que Norteamérica ha cambiado sus prioridades, que ahora están en contener a China en el Pacífico y permitir, acaso desde la confianza de que en cualquier momento puede desaparecer, la influencia de Pekín y Moscú en Sudamérica y el continente africano. En ese marco global resulta explicable que, además de la monserga ecologista, lo que hay debajo –según han denunciado con rotundidad asociaciones y organizaciones de distinto pelaje– hay intereses concretos, políticos y financieros, para que la pesca no se convierta en un problema para Europa, ya que como quedó dicho tiene soluciones alternativas.

Y sin dejar campo –o, mejor dicho, mar– libre a las potencias emergentes como China e incluso algún país más de Extremo Oriente, haga y deshaga a conveniencia. Ocurre que semejante actitud no debería consentirse por un Gobierno español, y se ha hecho con todos los habidos –aunque con unos más que con otros– hasta el momento. Y, por las trazas, se va a seguir así en la cuestión del nuevo Reglamento del sector, que vetará al menos un tercio del litoral europeo. Para desgracia de España en general y de Galicia en particular, es parte del precio a pagar por significar tan poco en influencia real, y disponer de tan poco peso en el continente y en el resto. Ahora se exhorta a la búsqueda de aliados, pero no se sabe si los hay, si servirán y si, en definitiva, se limiten a un paripé. La historia, con alguna excepción, confirma el sentido de ese temor. Sólo hay algo seguro: los partidarios de reducir la pesca a nada van en serio.