Dejaos de historietas: en Ourense, si hace falta para que la dinastía baltariana permanezca, como ya os apuntó Anacleto, el PP/OU pactará con el demonio si se deja. Y para que esa permanencia se asegure, la presidencia de la Diputación Provincial es clave. Y tal como están ahora las encuestas, los jacomitas, que por las extrañas circunstancias de la política parecen atraer mucho voto joven, creen tener asegurado al menos los ediles de 2019. Y presencia provincial. Ojo.

(Hay un dato que no se debe olvidar. Y es a que el PP de Ourense no funciona como los de las otras tres provincias: tiene una especie de status propio –algunos, malévolos, hablan de patente de corso...– otorgado de facto por O Noso Expresidente. Sí, fue cuando decidió que el pacto kapitalino era “cosa del partido en Ourense”. Y a partir de ahí, quedaron claras, aunque, asegura el pajarillo, no todos, ni mucho menos, están o estuvieron conformes. Uyuyuy...)

Ya, yes. Es cierto que hay una leyenda urbana según la cual el baltarianismo –una especie de herejía para los conservadores ortodoxos– no perdona a los alfonsinos, que por aquel entonces eran pocos, el papel de don Alfonso en el relevo generacional. El actual presidente de la Xunta cumplió con el papel que le encargó el que lo era de aquella y apoyó una alternativa a los baltarianos. Y tras la derrota de esta, hubo que limar más que asperezas. Hasta hoy. ¿Eh...?

Aquella época fue, en efecto, la de la famosa charla entre el entonces presidente de la Xunta y Baltar senior, cuando éste le dijo a aquel “si mi hijo pierde, pierdo yo, pero si gana, pierdes tú”. La situación ha mejorado mucho entre Ourense y Santiago desde entonces, pero aún así hay quien se empecina en avivar las brasas. Por lo que avecilla sabe, no quedan, pero como dicen en As Burgas, depende. ¿Capisci...?