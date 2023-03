No voy a ocultar que tenemos en espera una tira de fotos y que hemos hecho trampa para colar la de Secundina, que llegó ayer. Y cómo no si esta protagonista que veis en el centro de la foto cumplió cien años, cosa que no es baladí. Ricardo Grobas captó este momento del homenaje que le hicieron a Secundina Senlle, de Chapela de toda la vida, cuando cumplió 100 años y sus hijos Manolo y Elvira la sorprendieron con una comida en el Bar Cándido para la que habían avisado a toda la familia. ¿Os imagináis qué Chapela, Galicia y España vivió en su infancia allá por los años 20 del pasado siglo? ¡Cuántas cosas por contar, Secundinitiña!

Flavita Banana, con los chachachaleros en vivo y directo

¡Flavita Banana! Ya solo por este nombre tan ganchoso merecería atención pero es que la asturiana Flavia Álvarez-Pedrosa Pruvos tiene un currículo y un reconocimiento que obliga a contar la buena nueva para los forofos vigueses de la ilustración: hoy estará en Vigo de la mano de los chachachaleros (19.30) en su galería Maraca de Dr. Cadaval, para presentar en sociedad a su último retoño editorial, Archivos lunares, en el que recopila los mejores chistes que ha dibujado en este último par de años. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es Flavita? Hombre de Dios, mujer, transgénero, fluido o lo que seas, ¿es que al menos no has visto sus dibujos en El País, una vez hayas visto los de Davila en FARO? Aprovechando, va a inaugurar una exposición con cerca de 40 dibujos originales, o sea que tienes un 2x1 y no te cobran ni el 1. Así que ¡ilustradores del universo vigués, uníos a la causa de Flavita hoy de atardecida con los conjurados de Chachacha Estudio!

Un film para ver, con Olmo Couto sobre el kurdistán sirio

Aunque, bueno es decirlo, algunos vais a tener un problema de elección. Y es que, a las 17.30 de la tarde de hoy se proyecta en los multicines Norte la película Kobane, coproducción hispano-kurda, segundo largometraje producido desde el Nordeste de Siria. ¡Qué admirable empeño el de la directora de origen kurdo Özlem Arzêba para contar la heroica resistencia del pueblo de Kobane frente al criminal, ignorante y arcaico Estado Islámico! Bajo una situación de guerra constante veréis una película de ficción pero rodada en los lugares reales donde sucedió la historia y con muchos actores que vivieron la ocupación de esos bárbaros iletrados. No estará la directora pero sí el ourensano Olmo Couto, el cámara que filma en el Kurdistán sirio, feminista y ecologista y que allí vive, en la Comuna Rojava, trabajando como técnico de cámara o director de fotografía en una escuela de cine que tiene por función crear y educar. La Comuna de Cine de Rajaba es un colectivo creado en 2015 por cineastas locales y partidarios de la revolución al norte de Siria. Sería un jueves tarde ideal para el que consiguiera asistir a esta proyección y luego darse un garbeo con Flavita Banana.

Y don Paco renace en viñetas

Empezamos hablando del mundo de la ilustración y acabamos despidiéndonos con ello, pero desde una perspectiva creativa netamente gallega. ¡Tomad un grolo de bon viño los gustosos del mismo y leed, leed! Que me da la buena nueva la agitadora de Galaxia Sara Valcárcel, que no sé cómo no se ha quedado aún sin resuello con tanto libro que tiene que anunciar como responsable de comunicación de la editorial dada la febril producción que se observa desde la llegada de su director, Fran Castro, que ahora publica una biografía en “banda deseñada” titulada Francisco Fernández Del Riego, o home que valía por mil con guion de Antón Mascato y dibujos de Pepe Carreiro. A ver, es la primera obra en Galaxia del humorista gráfico y dibujante Carreiro, el conocido autor de ese fenómeno editorial y audiovisual que son Os Bolechas. En este nuevo libro cuenta Sara que Pepe se luce contando la vida de Paco del Riego, bajo la batuta de Antón Mascato, queda las pautas ¡Os tempos son chegados, bolechiños!