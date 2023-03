La flotilla

A la espera de más datos, a pocos extrañará la presencia en aguas gallegas de narcosubmarinos, con origen en Colombia y quizá puntos de salida en la costa este de Sudamérica. Este periódico ha dado noticia puntual de que, además, ese sistema de transporte es cada vez más frecuente, de lo que cabe deducir que el negocio para las mafias resulta cada vez más fructífero a la vez que más evidente aparece la urgencia de reforzar la vigilancia y control del litoral. Un deber que están cumpliendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con unos recursos más que limitados por inexplicables decisiones del Ministerio del Interior, que racanea en atender las peticiones reiteradas de Guardia Civil y Policía Nacional de más recursos materiales y humanos.

A día de hoy, los medios con que cuentan son no sólo insuficientes sino inadecuados para detectar primero y capturar después los alijos que transportan estos delincuentes internacionales. Que, por cierto, tienen una red, por lo que se ve muy eficaz, de secuaces aquí en el antiguo Reino, cuya desarticulación es igual de difícil y por las mismas causas de recursos escasos y no a la altura de los que, por el propio volumen del business, “disfrutan” los narcotraficantes y sus colaboradores. En este punto conviene resaltar que cuanto se deja dicho acerca de los Cuerpos de Seguridad no implica crítica a los hombres y mujeres que los integran, sino a sus responsables políticos.

Y es que ellos, los políticos, son los teóricos encargados de dotarles de lo necesario para asegurar el éxito de sus misiones a la vez que su propia integridad física, siempre en riesgo. Una labor admirable a la que la coalición del señor Sánchez responde con la compra de armas de segunda mano, incumplimiento reiterado de sus compromisos salariales y distribuyendo los recursos atendiendo a criterios que apenas tienen que ver con la realidad. Esa es entre otras causas, la que mejor explica que aquí haya aumentado la delincuencia en un treinta por ciento y pueda afirmarse que los datos del narcotráfico son cada día peores.

Es cierto que la situación que se describe no excluye la eficacia, que se demuestra con el número de alijos, detenciones y desarticulación de ramificaciones diversas de la mafia en esta tierra. Y también lo es que por diferentes, y absurdas, razones, en este país en general, y en Galicia en particular, a los primeros que tocan recortes cuando hay que ahorrar, no son precisamente a la abundancia de puestos, chiringuitos, artilugios y tenderetes que se montan alrededor de una política mediocre. Y también es verdad que la persecución de unos criminales que manejan presupuestos multimillonarios para sus fechorías exige, si se quieren resultados, la decisión de los gobiernos para plantear una estrategia, una táctica y una habilitación de medios de todo tipo, adecuados.

La historia demuestra, con la piratería por ejemplo, y con el tráfico de esclavos, que sólo se acabó con esa lacra inhumana cuando los gobiernos de aquellas épocas acordaron una actuación común y sostenida. Y la aplicación a la tarea de elementos que, como los financieros e incluso la adopción de medidas jurídicas especiales y temporales, tienen el objetivo básico de acabar con el negocio. Lamentablemente también en eso la UE demuestra una falta de estrategia comunitaria para atajar un problema que está sin resolver por esa ausencia, entre otras razones. Porque ahí, y por difícil que parezca, está la clave para evitar que la mafia narcotraficante siga su marcha triunfal y, además, cree cantera para el futuro. Y maneje, sin ir más lejos, una flotilla de submarinos y a saber qué más.