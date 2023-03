Eólica sí, pero camelleros no

Vamos a ver si me explico bien. Soy profundamente europeísta y es evidente que la Unión Europea debe de reconducir su disparatada política energética que nos ha hecho depender de manera suicida del suministro de gas ruso, entre otras cosas. Galicia presenta una indudable ventaja comparativa para la producción de energía eólica porque tiene muchas alturas medias donde hay viento, además de contar con la posibilidad de producir esta energía en el mar. Es decir, que la energía eólica en Galicia se puede producir tanto en sus montes como en su mar, porque recordaré que las plataformas han de anclarse en el fondo marino de la plataforma continental que, a diferencia de la Zona Económica Exclusiva, es de soberanía española según la Convención Internacional del Derecho del mar. Por ello las comunidades autónomas tienen mucho que decir al respecto.

Además, todas las medidas deben de estar sujetas a la proporción, es decir a ese principio de proporcionalidad que, por ejemplo, la Comisión Europea no respeta en el caso de la pesca de arrastre. Por ejemplo, a mí me gusta el melón, pero no me hace ninguna gracia que me hagan comer obligatoriamente cuarenta kilos de una sentada, es decir una medida desproporcionada puede convertir algo bueno en algo francamente malo.

Dicho lo anterior queda claro que Galicia tiene una ventaja comparativa en producción de energía eólica así como en hidroeléctrica, y es en beneficio de la Unión Europea y del interés público en general que esta ventaja se explote. Ahora bien, no a cualquier precio y mucho menos en detrimento de los propios intereses de Galicia, que tiene que salir neta y claramente beneficiada de dicha explotación. Es decir que los beneficios generados deben de revertir de manera razonable y específica sobre los habitantes de la comunidad autónoma porque otra cosa sería una especie de colonialismo que a mí no me gusta nada.

"Galicia pone el territorio o sus aguas y por ello debe de participar netamente en los beneficios que dicha inversión reporta"

Imaginemos por un momento que una gran compañía de esas que ponen su sede donde más les conviene sin dar explicaciones creíbles de por qué lo hacen, se instala en Arabia Saudí para explotar el petróleo, pero les dice a los árabes que prescinden de ellos y que es mejor para la economía que en vez de participar en los beneficios, se dediquen a la sin duda honorable profesión de criar camellos o sea de camelleros. La peineta que los árabes le harían con toda razón sería de proporciones descomunales.

Pues bien, en el caso de la eólica en Galicia, sea terrestre o marina, pasa exactamente lo mismo. Galicia pone el territorio o sus aguas y por ello debe de participar netamente en los beneficios que dicha inversión reporta. Recordemos que los parques eólicos marinos, por otro lado, van a ocupar zonas de la plataforma que impedirán la actividad pesquera, de manera especial del arrastre. O sea que hay que repartir beneficios de manera equitativa y clara, además de compensar a aquellos que se vean perjudicados.

En definitiva, eólica en Galicia sí, si duda, pero partiendo de la base de que lo que se explota es un recurso natural de Galicia, es decir de todos los gallegos, y por ello los beneficios no pueden de ninguna manera revertir únicamente en las empresas que inviertan en esta actividad. Y vamos a ser claros, si una empresa pretende invertir en un terreno de propiedad privada lo lógico es repartir los beneficios al cincuenta por ciento con el titular del terreno. O sea, el fifty-fifty que dirían los anglosajones, y de ahí no debemos de bajar porque debe quedar claro que los gallegos no deseamos convertirnos en camelleros.