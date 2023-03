Vale, ¿y ahora...?

A la vista de las obviedades –dícese de aquello que es evidente–, el summum parece la afirmación de que el Corredor Atlántico, además de estratégico, resulta vital para Galicia. Y para la otra media España, que no aparenta contar para la coalición del señor Sánchez. Aún así, hay que incurrir en otra: “y ahora, ¿qué...”. Sobre todo tras sumar la cornisa cantábrica a la causa. Es cierto que en la pregunta existe una duda, o quizá más bien una opinión. Procede de tiempos lejanos, cuando un filósofo griego, sabio como los más de antaño, a diferencia de hogaño, en que sólo lo son algunos de los que así se proclaman, aseguraba que la confianza es un bien escaso que ha de cuidarse cada día.

Razón tenía, y más aún si le hubiese añadido un concepto más moderno, pero ya insustituible, que se llama credibilidad. Y ahí está el problema: que la reunión galaico cantábrica, ya “coja” a causa de las ausencias de Castilla y León y Portugal, ha planteado el asunto, pero carece de capacidad para resolverlo. Junto a otro detalle todavía más problemático: creen, sí, que pueden hacerlo, pero resulta que en este caso la UE, que ha de poner buena parte de los cuartos, carece de eso que otros llaman claridad. Y al de España, sinceridad, interés real en buscar salidas y, sobre todo coherencia. Hay un gran catálogo de ejemplos para demostrarlo.

Cabe añadir algo: en estas vísperas electorales, si hay alguien que no merece crédito son los políticos profesionales, bastante de los cuales cambiarían a varios familiares a cambio de un solo voto en las urnas. En todo caso, siempre desde un punto de vista particular, llevan razón los presidentes de las comunidades presentes en la cita vasca cuando aseguran, de acuerdo con el refranero, que la unión hace la fuerza, porque es ese el mensaje de cierre, al menos a primera vista. Pero el escepticismo que se define con la pregunta del introito no se deriva de que les falte razón, sino de que es diferente, y por distintos motivos, su capacidad de influencia en quienes han de ejecutar el proyecto.

Claro que, tal y como suele decirse en esta tierra gallega, los pronósticos son más creíbles con “papeliños”, y estos no abundaron a la hora de resumir lo tratado. Y tampoco quedaron claras del todo las intenciones del lehendakari al convocar la reunión, porque hizo alusión, además del al Corredor, a otros asuntos, los de los futuros hidroductos, por ejemplo, y su trazado hasta Euskadi, además de una referencia concreta a las fechas en que Francia prevé para la conexión ferroviaria. Todo ello sugiere que el señor Urkullu buscaba, quizá a la vez, pero con especial interés, la suma de esfuerzos para lograr los objetivos nominales, si bien con unas prioridades diferente al que hasta ahora se formulaba.

También el presidente de la Xunta don Alfonso Rueda dejó claro que el asunto –o sea, este proyecto de Corredor Atlántico– es de tal envergadura que ha de estar por encima de los intereses concretos de partidos políticos y fechas electorales: lleva razón. Pero, puestos a reflexionar, conviene insistir en que el dirigente vasco es el que mejor situado está ante la coalición del señor Sánchez para salirse con la suya. Y eso a pesar de que no es de izquierda, precisamente. Puede resultar ese “detalle”, causa suficiente para que los demás se quedan con lo del introito, o sea, con la duda: “vale: ¿y ahora...?