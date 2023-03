Pues bien que lo pasaron estos vecinos de la Travesía de Vigo y alrededores, que fueron invitados por las bodegas Viñaredo a una excursión hasta O Barco de Valdeorras con visita a los viñedos de esta casa así como a sus bodegas. Tras conocer todos los procedimientos para sacar un excelente vino Godello, terminaron con una comida con botelo a toda vela. Pareciera, por la satisfacción y alegría de sus caras, que el botelo tuviera efectos psicotrópicos aliados con el buen vino pero no, son de naturaleza así.

¿Vive Vigo de espaldas al mundo audiovisual de Galicia?

¿No os da la impresión de que en Galicia, Vigo y su hinterland viven de espaldas al mundo de la producción audiovisual, al del cine gallego y casi al del teatro? ¿No os parece que los máximos premios de Galicia en este ámbito, los Mestre Mateo, que son nuestros Goya a la a gallega, despiertan muy poco interés en Vigo y su área de influencia, en contraste con el área Santiago-A Coruña-Ourense?

Hablo con Marian Priego que me certifica que, si Vigo fue hace 20 o más años un activo lugar de doblaje, con 3 estudios que trabajaban para toda España, luego se desplazaron estos ejes a A Coruña y sobre todo a Santiago y aquí apenas queda nada. Hablo con la actriz y concejala Uxía Blanco, que sabe mucho del mundo actoral, y me reconoce que las productoras se han establecido sobre todo en A Coruña, incluso la del vigués Antón Reixa,, alguna en Santiago... En Vigo están prácticamente desaparecidas, y eso genera una actividad actoral y de localización de las series en esa zona en detrimento de la nuestra, aunque en Vigo tengamos la Escuela de Interpretación central de toda Galicia, la de Técnicos de Imagen y Sonido y la privada de Imagen y Sonido. Hablo con el escritor e historiador Xavier Castro, que asesora históricamente a productoras en sus series y me dice que hay más masa crítica en A Coruña y Santiago, que es de donde le llaman.

Menos mal, Vigo Film Office

Claro, casi todas las productoras están en Santiago y A Coruña, y casi todas viven de la TVG gallega, que tiene su sede en Santiago, igual que la Consellería de Cultura está en Santiago. No es extraño que Vigo viva de espaldas a todo este proceso, aunque, me insistió Uxía Blanco, la Film Comission de Vigo y la voluntad política del gobierno local abren un nuevo horizonte para convertir a Vigo en escenario cinematográfico, por ahora más de productos venidos de fuera de Galicia. Cierto pero aquí seguimos de espaldas a los Mestre Mateo.

De Ricardo Mella a Álvaro Díaz-Mella, de anarquismo a Vox

Sorpresa el lunes al entrar en el auditorio de la Casa del Libro para presentar Jesucristo paso a paso, cuyo autor es el sacerdote José Benito Cabaniña, y ver un lleno de gente donde yo esperaba como máximo media entrada. No solo hubo lleno sino un muy interesante diálogo sobre problemas fundamentales de la iglesia y de la religión. En el camino conocí a Álvaro J. Díaz-Mella, presidente de la Gestora de Vox para Pontevedra ¡que es sobrino nieto del anarquista vigués Ricardo Mella! Qué paradojas, un excomunista, Tamames, representando a Vox en la moción de censura y un sobrino nieto del anarquista vigués, que me va a regalar un libro con las obras del tío, presidiendo la gestora de ese partido aquí. Le pregunté a Álvaro qué pasaría si Ricardo levantara la cabeza y se encontraran frente a frente y me dijo que no discutirían, si acaso debatirían, y que admiraba a su tío abuelo en la defensa de los trabajadores con los caciques de su tiempo.