Cuatro Cosas

Dice avecilla que hay borrasca en el horizonte. Y no se refiere a la climatología, sino a la posibilidad de que el viento social barra las calles. Algunos hablan de la coyuntura, otros de gafes, unos cuantos recitan lo del “ya lo decía yo...” e incluso se oye el rumor de que el “Efecto P” –o sea, Pedro, ya sabéis...– está siendo una hipótesis, negativa, entre los analistas y estudiosos del ambiente que trabajan para el PSdeG. Y, por ahora, sin que tengan que dar cuentas a “Rasputín”. Bolaños. ¿Eh?

Por supuesto, el pajarillo se refiere a Bolaños, que está en todas las salsas psoeciatas, pero en unas más que en otras y ahora mismo prima salvar lo que se pueda no tanto en las municipales como en las elecciones autonómicas, que son trece y en la misma fecha que las otras. Y en las que hay quien cree que los petrusianos se la juegan. Por eso adelantan la “operación Yolandinha”, que ésta quería para las generales. Pero ya se sabe: el que paga manda. ¿No?

Sea como fuere, en el priorato de la orden valentiniana se mantiene el mensaje socialdemócrata, y un par de sus sacristanes aseguran que, salvo en Ferrol, donde quizá no, el resto está casi asegurado. La mayoría relativa, y la ascensión del BNG –que no será tan fuerte ni generalizada como para que al final llegue el sorpaso, por lo que afirman los gurús demoscópicos– no cambiará las cosas, aunque sí encarecerá la factura a pagar por la coalición. Ojo...

Volviendo a lo de la borrasca social que se avecina. Anacleto confirma que la patronal gallega, alineada con la CEOE, como es natural, prevé la “resurrección” –temporal, eso sí: no conviene pasarse...– sindical para dar aún más caña a “la derecha” a la que acusan de buscar cargarse las pensiones. El jefe de UGT dejó una –leve– critica al ministro, pero es que tiene pendiente la actualización de la subvención. Y además, de que Escrivá no les gusta ni el apellido. ¿Capisci?