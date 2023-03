Mi peregrinaje ambiental por Pontevedra

Con motivo de la puesta en marcha en Galicia en el año 2000 del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2025, que contó con los parabienes del Dr. Agis Tsouros, coordinador del proyecto “Healthy Cities” de la Oficina Regional para Europa de la OMS, he llevado los Cursos de Saúde Ambiental por todo el territorio pontevedrés, que goza de una naturaleza privilegiada y enormes potencialidades para su desarrollo sostenible.

Mi periplo itinerante por la provincia de Pontevedra se inició en mi tierra natal, Ponteareas (II edición/2000), Vilagarcía de Arousa (V edición/2000), A Estrada (VII edición/2001), Caldas de Reis (VIII edición/2001), Pontevedra (X edición/2001), Vigo (XVIII edición/2003), Silleda (XX edición/2004), Cangas (XXV edición/2005), Cambados (XXIX edición/2006), Lalín (XXX edición/2007), Ponteareas (XLI edición/2009), Baiona (XLV edición-I Cumio Ambiental no Eido Local Galicia-Norte de Portugal/2010, A Cañiza (XLIX edición/2011), O Porriño (LI edición/2012), Vigo (LII edición-IV Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde/2013), O Grove (LV edición-VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde/2015).

En 2016, con motivo de mi toma de posesión como Hijo Predilecto de Ponteareas, organicé, con la colaboración del Concello de Ponteareas, una Cumbre de Expertos en Medio Ambiente & Salud, que contó con la presencia de 40 personalidades de reconocido prestigio de Europa, América y África, compartiendo una experiencia inolvidable en el monasterio de Canedo, que puso a Galicia en el mapamundi de la salud planetaria.

A partir del 2016 y hasta la fecha, la villa de Caldas de Reis se convirtió en sede anfitriona casi permanente de la provincia: LVI edición-VII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde/2016), LVIII edición-I Xornadas de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués/2017), LIX edición-II Xornadas de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués/2018), LXII edición-III Xornadas de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués /2019), LXIII-IV Xornadas de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués/2020), LXIV-V Xornadas Internacionais de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués /2021) y LXV-VI Xornadas de Medio Ambiente e Turismo Sostible no Camiño Portugués/2022); si bien en el 2019 Cambados y Sanxenxo compartieron sede para celebrar la LXI edición-VIII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde & Turismo Sostible no Salnés. Todas las actividades mencionadas congregaron a 2.139 ambientalistas procedentes de toda Galicia, de otras CCAA del Estado español y de diferentes puntos del planeta.

Mi gratitud a todos y cada uno de los que me apoyaron a mi paso por la provincia, valorar muy especialmente el apoyo de la Diputación de Pontevedra a esta iniciativa, así como de las tres universidades gallegas, la practica totalidad de concellos de la provincia de Pontevedra y una lista interminable de colaboradores, lo que ha hecho posible llevar a buen puerto la tarea apasionante de contribuir a la sostenibilidad futura de esta provincia, con la esperanza de que esta maravillosa y querida tierra camine por la senda de la sostenibilidad, las generaciones venideras de pontevedreses lo agradecerán.

* Fundador del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2025 y director de los Cursos de Saúde Ambiental.