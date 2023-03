Junto a esa mayoría que se preocupa solo de sí misma, en contra de esa visión pesimista de la sociedad, están personas e historias como la de gente que trabaja por los demás. Ahí tenéis en foto de Christel R. Salgado a los componentes de la ong Da Man, gente de Vigo y Redondela básicamente, antes de regresar del último viaje a Senegal. Damos la foto para contar que esta ong tiene entre manos en el interior de Senegal un proyecto en colaboración, con el que se consiguió montar una escuela, dar asistencia sanitaria... y ahora trabaja en la creación de huertos.

Xavier Castro, de café en café

Un placer encontrarme en el tren Vigo-Madrid al historiador Xavier Castro, que muchos conocéis en Vigo por los cursos que imparte relacionados con la cultura del vino aunque su currículo es tan rico que aquí no tengo espacio para reseñarlo. Xavier, a quien tuve el placer de presentarle hace un puñado de años uno de sus libros, A Rosa do viño, venía de Madrid, sábado tarde, y aún no sabía que esa noche, en los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, iba a ser gran vencedora de los mismos la película O Corpo Aberto, que es una historia de la Galicia rural para la que él hizo la asesoría histórica. La directora, Ángeles Huerta, tuvo muy en cuenta en las varias conversaciones con ella sus sugerencias sobre la vida cotidiana de nuestro rural hace cien años para ambientar ese cuento de Méndez Ferrín, en un Lobesandaus sito en la raia seca, frontera de Galicia y Portugal, en que el misterio y la muerte conviven con la vida diaria. Mili Mondelo colaboró con él en la busca de documentación para esa discreta labor que es el asesoramiento histórico en el cine. Tomé una cerveza con Xavier Castro en la cantina del tren y me contó que preparaba la salida de un libro sobre historias de cafés, recopilando las que hace tiempo escribe en artículos de prensa, y que, dada la vida interior de estos espacios de encuentro, promete ser muy atractivo.

Las historias de Mario Otero

Pues ya está dando vueltas a su segundo libro Mario Otero Lemos, tras ese primero que consiguió publicar hace dos años con 20, La casa de la salitre. Allí contaba la historia de José Antonio, que huyó de la casa familiar un día en que el viento trajo noticias de navegantes. El azar, las ballenas y las corrientes le llevan a un pueblo de colores donde conocerá el lado tierno de los sentimientos. Mario nació en la villa marinera de Cangas en 2002 y actualmente estudia Publicidad y Relaciones Públicas en Pontevedra._Desde niño sintió gran atracción por los libros, escribiendo relatos y poemas a muy temprana edad y alimentado su amor por la lectura gracias a figuras como su abuelo, jubilado del mar. Entre su familia, el mar y el deporte transcurre su tiempo libre. ¡Bien por Mario, que dará que hablar en el futuro!

La fiesta de Natalia y los 27

Vaya festorrón tuvimos el domingo en La Comidilla. Natalia Rodríguez celebraba su cumpleaños y se cerró el restaurante para 27 amigos en un encuentro festivo que comenzó a las 12.30 y acabó lindando con la noche. Tuvimos grupo ad hoc para la fiesta, un trío de guitarras compuesto por Urbano Rodríguez, Javi Prieto y Johnny Riveiro y hubo actuación interestelar de la misma Natalia con Amparo Villar con un escenificado Eso que tú me das de merecido aplauso, dado lo mal que cantan normalmente y lo mucho que lo habían ensayado. Una fantástica fabada fue el eje culinario central en las mesas, a las que luego sucedió la barra como espacio de consumo. Apuesto doble contra sencillo que Fran Vauxhall añadirá alguna de las fotos en su blog, porque dio para mucho en imágenes el encuentro.