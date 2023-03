Cuatro Cosas

No desfallezcáis, mujeres y hombres de poca fe: si no es ahora, será en verano –que duele menos–, pero habrá algún que otro cambio en la Xunta. Dependerá de los resultados de los idus de mayo, ofcourse, pero los habrá, y si no se llega a puestos altos del escalafón, se quedará cerca. Así podrán hacer méritos para las generales hasta los aspirantes que sobreviven en el PP de Vigo después de que el tío Abel pase el rodillo. O al menos eso vaticinan los sondeos recientes. Yes...

Por cierto: esos sondeos confirman la subida de los de centroderecha, pero alrededor de un tres por ciento. Y eso, en cálculos no muy aritméticos, porque depende de la participación, supone entre dos y tres ediles a sumar a los cuatro de ahora. O sea, en términos políticos, kk de la vaca, por dulcificar el feo lenguaje con el que la calle “bautizó” los fracasos. Pero conste que avecilla ya os avisó de que Marta es tenaz y recuerda lo que hizo Pérez, que fue conselleiro. O.K. (Es cierto que si la cosa electoral del PP de Vigo no sale, los problemas son seguros: hay ya quien afila el hacha para solicitar un congreso extraordinario local y tomar al asalto –democrático– el tenderete. Otros irán más arriba y pedirán el cese/dimisión del presidente provincial, que no ha tenido tiempo todavía ni para tomarse una tila. Es hombre de bien, pero ya es conocido que en política miden de otro modo, y que la cantidad es preferible a la calidad. Jo...) Sí, no es despreciar nada que no se sepa. Ahí están las encuestas, que sitúan a ese oficio a la altura del betún, y la lista de “faenas” –no precisamente taurinas– y trepadores es más larga que la clasificación de los insectos, dicho sea sin ánimo de comparar ni de señalar. Mientras, las cosas de comer les rebalan: ahí está lo de la pesca, al borde del estallido social, y nadie echa una mano desde un Parlamento que a veces tiene más de ausente que de comprometido. ¿Capisci?