Del Riego e o canon literario

Lendo os libros recentes de Malores Villanueva (Galaxia), Ramón Nicolás ou Perfecto Conde (Xerais) sobre a figura de Francisco Fernández del Riego revélaseme, con perfís de saudade e de dureza, a súa persoa política e cultural. Era 1955 ou 56, e eu tan novo que aínda contaba os anos por cursos académicos. Levoume alguén ao despacho que Del Riego compartía cos seus irmáns avogados na rúa Velázquez Moreno de Vigo. Penduraban Colmeiros e Masides das paredes. Abondaban os libros de Dereito. Del Riego tiña sona de ser un xefe do aparato ilegal do Partido Galeguista, e aquela visita intimidábame e estimulábame a imaxinación. Sorprendémolo en plena corrección de probas de imprenta. “Algún libro novo?”- pregunteille vencendo a timidez. Explicoume que correxía o próximo número de Industrias Pesqueras, de Valentín Paz Andrade, revista na que traballaba desde había unha chea de anos.

Nun súpeto, Del Riego ergueuse para nivelar un cadro lixeiramente ladeado. Acendeu un Chester. El era ordenado e metódico, alén de incansábel traballador pola causa que defendía. Aqueles días, na prensa discutíase con apaixonamento unha cuestión que aínda espernexa en certos medios de vez en cando. Que é o que debe entenderse por literatura galega? A obra de autores galegos en castelán pode considerarse tamén literatura galega? En realidade fora o tomo IV da Escolma de Poesía Galega (Galaxia, Vigo, 1955), da autoría de Del Riego, o que provocara aquel conflito de superficie que tapaba a realidade profunda do asoballamento lingüístico de Galicia, agravada polo fascismo patriótico español que rexía ao tempo. Del Riego parecía feliz de que escritores emerxentes, coma Gonzalo R. Mourullo, participasen abertamente na polémica suscitada pola súa antoloxía. Por parte, aquela Escolma tivera a virtude de insuflarlle unha nova vida aos creadores da primeira metade do século XX. Por iso, os poetas da segunda se converteron en apoloxetas do independentismo vangardista de Manoel Antonio.

Na escolma xa citada, Del Riego ofreceu modelos poéticos ás novas xeracións: o Cunqueiro máis épico e existencial, o Díaz Castro que andaba diseminado polas revistas poéticas e o Valle-Inclán en galego que renacía aquí dos fondos máis perdidos das hemerotecas. A Escolma funcionou, pois, coma un factor estruturante das novas letras nosas e serviu para construír o canon xeralmente aceptado da poesía galega en movemento. A vontade de ferro e a intelixencia crítica de Del Riego axudaron a que as xeracións sucesivas se foran constituíndo en Galicia baixo o signo permanente de sempre e mais despois.