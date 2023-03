Cuatro Cosas

Están que echan chispas, creed lo que narra avecilla, en alguna sede universitaria con el hecho, que publicaba FARO ayer, de la competencia –que los cabreados llaman desleal. y en peoría no les falta algo de razón...– según la cual países europeos se llevan a médicos gallegos a base de ofrecer sueldos de hasta diez mil euros al mes. Como el pajarillo tiene muy mala milk, se preguntas si el enfado es por la fuga de cerebros o por un poquitín de envidia. Chi lo sa. ¿No...?

A ver: el gremio de gobernantes, incluidos autonómicos, manejan dos argumentos en apariencia irrefutables. Uno) Que, a día de hoy, y a pesar de la enorme recaudación por múltiples impuestos que se pagan, el Estado –o sea, el Gobierno– no es capaz de esos sueldos. Y menos aún las comunidades autónomas. Y la réplica –“los diez mil los cobran unos pocos”– no les convencen a los del gremio de poncios. Uno, con un par, habló hasta de “patriotismo”. Osó, sí...

Dos) Otros, quizá más prudentes, llevan defendiendo desde hace mucho el “modelo USA” según el cual el que tras estudiar y diplomarse en España, si se va, debería devolver lo recibido, porque aquí la Universidad es gratuita, salvo libros y hospedería. Allí hay muchos préstamos sin interés, pero si se fugan, money de retorno. Y los pilotos militares, nada de empresas privadas hasta cumplir ciertas edad. Porque, si no, privatizarían hasta su avión. ¿Eh...?

Mientras pasan estas cosas, y algunos pacientes del Sergas pagan el pato del desmadre, hay intelectuales –o así– cuya inquietud consiste en si hay que poner o no tilde –antes, acento– y cómo puede dañar a la gente del común, que no duerme pensando en eso. Y, de paso algunas “políticas” meditan cambiar el nombre del mes de marzo. Pero no para que acabe en “a”, en “o” o en “e”: por lo que supo Anacleto, la propuesta más apoyada por sus hooligans es la que opta por que se llame “Marxzo” en honor a su patrón. ¿Capisci...?