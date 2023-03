Cando a periferia se fixo centro

O trece de marzo conmemorarase o décimo aniversario da elección do cardeal de Bos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como bispo de Roma e, consecuentemente, como papa da Igrexa Católica. Francisco é o nome que elixe para o seu pontificado.

O primeiro papa chegado da fin do mundo comezaba o seu ministerio para darlle pulo a unha institución lastrada por non poucos pecados e coa súa credibilidade cuestionada polas moitas frontes abertas dun cabo ao outro do mundo e que tanto precisaba un xeito diferente de guiala. A sinxeleza do seu primeiro xesto, pedir a bendición –non outorgala– das persoas presentes aquela tarde en S. Pedro levou, xa desde este primeiro momento, a conectalo coa bonhomía de Xoán XXIII e o seu querer falar a tódalas persoas de boa vontade. Ademais, o nome de Francisco abría un horizonte de querer ser unha Igrexa pobre e dos pobres, o que supuña unha volta ás raíces, ao Evanxeo.

Á forza da imaxe proxectada desde a balconada de S. Pedro, uniuse a sinxeleza e comprensión das súas palabras, o que denotaba un cambio, para ben, cara un xeito de comunicar para facerse entender. A súa chegada desde a fin do mundo produciuse da mellor das maneiras ás que a calquera persoa lle gustaría comezar o seu labor: con alegría, humildade e bo humor, iniciando o que logo se lle chamou a humanización da persoa do Pastor con cheiro a ovella. A decisión de non querer residir no Pazo Apostólico, senón na residencia de Santa Marta, foi un novo xeito de mostrar como este pequeno xesto albiscaba que unha nova xeira, e de calado, comezaba na Igrexa. Outra maneira de desenvolver o servizo pastoral era posible desde a naturalidade de quen vive gozos e esperanzas de homes e mulleres do seu tempo, buscando estar ao lado sen marcar distancias nin establecer separacións. Francisco propoñía un novo modelo de comunicación e presenza desde a mirada posta na periferia e nas súas vítimas. A súa visita pastoral a Lampedusa (2013), foi o seu sinal de que as periferias, sociais e existenciais, íanse converter en lugar teolóxico privilexiado de escoita, acompañamento e opción pola fraxilidade.

"O papa Francisco tivo a firme decisión de abordar, sen medo, temas con non poucos espiños: os abusos sexuais"

Desde aquela tarde romana, entre luscos e fuscos, Francisco vai desenvolvendo o seu proxecto pastoral, coa mirada posta no Evanxeo e o corazón nas persoas, para que a Igrexa volva ás raíces das que nunca se debera ter afastado.

A pesares dos seus críticos, que os ten, o papa foi dando visibilidade a esa “outra Igrexa posible” comezando pola publicación da Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), coa que buscaba presentar as liñas para o seu pontificado; e continuando coa súa firme decisión de abordar, sen medo, temas con non poucos espiños: os abusos sexuais, de poder ou conciencia; a renovación da Teoloxía Moral desde criterios de opción pola persoa na xeira do discernimento e a conciencia, expresados na exhortación Amoris Laetitia; o compromiso polo coidado do mundo como Casa común e a amizade social, nas encíclicas Laudato si e Fratelli tutti; a constitución do Consello de cardeais (G 8) para, na comuñón, traballar con el no goberno da Igrexa; a Constitución Apostólica “Praedicate Evangelium” (2022) para a reforma da Curia romana e desde ela de todas as demais curias diocesanas; ou o motu proprio “Traditionis Custodes”, que tantas críticas suscitou entre os seus opositores pero que pon de manifesto o profundo compromiso de Francisco por situar o Concilio Vaticano II e a súa Teoloxía como cimento do seu proxecto pastoral para a Igrexa hoxe. E, coma cumio deste novo “kairós” eclesial, a sinodalidade: a aposta por unha Igrexa máis participativa e superadora do clericalismo carreirista... o que non é nada doado.

Non faltan, tamén hai que dicilo, sombras nestes dez anos; sombras que hai que situar ao redor do lugar, que non papel, da muller na Igrexa e a necesidade de visibilizar a súa presenza nos órganos con capacidade de decisión en igualdade cos varóns; ou a cuestión dos “viri probati”, do celibato ou a dunha maior atención á diversidade sexual.

O que nunca se poderá dicir é que o pontificado de Francisco foi irrelevante para Igrexa e para a sociedade actual, tan precisada de liderados que aglutinen proxectos de fraternidade que pensen en global para actuar en local.

Longa vida á Sinodalidade eclesial!

*Centro Teolóxico S. Xosé. Vigo