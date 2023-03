Valentín, la política que siente

No tenía opción, la situación de As Pontes hacía imposible que renunciara a la alcaldía desde la que se forjó como un político de proximidad, alguien a quien sus vecinos respetan y quieren, y a quien sus compañeros de partido han confiado el futuro del PSdeG. Y aunque sabía que cuando anunciara su candidatura a la alcaldía se iba a encontrar con los intérpretes de la renuncia a la Xunta, esa horda de exégetas que conocen los significados de cada gesto, Valentín hizo lo único que podía hacer, confiarse a sus vecinos, aunque él sabe que ese es un salto con red.

No faltaron los que le aconsejaron lo contrario, como ocurre siempre, los que le anunciaron que esto sería interpretado de aquella o esta forma, y tampoco faltan los que esperan que todas las interpretaciones se cumplan; pero a diferencia de otros momentos, la mayoría del partido ha encontrado en Valentín Formoso un líder diferente.

Quizás por eso nadie se sorprendió demasiado cuando dijo que no le importaría que Besteiro fuese candidato a la Xunta, porque frente a los que se aferran a sus expectativas como única salida, Valentín siempre sostuvo la idea de que su partido tendría que ofrecerle a Galicia la mejor opción posible. Y a diferencia de otros, él se lo cree.

No sé si en un partido acostumbrado a que venzan los que van con el cuchillo entre los dientes y a que todo el mundo diga que no quiere ser pero mate a quien se le ponga delante, esta especie de bonhomía política de Valentín se nos revele a la mayoría como debilidad; pero cada vez son más en el PSdeG los que reclaman un partido fresco donde puedan convivir sensibilidades diversas y nadie tenga que preocuparse de protegerse la espalda de los compañeros.

Y eso es lo que hace de Valentín la mejor opción para el PSdeG, la sensibilidad, la diferencia, la capacidad para reconocer al otro, incluso cuando mira al PP y al BNG. El gran problema del PSdeG ha sido y es la ausencia de discurso gallego, el reduccionismo economicista aburrido y antiguo que repiten candidatos fríos e insulsos y que ya nadie escucha.

La ausencia de alma habla de economía, porque en el fondo muchos han creído a Carville al pie de la letra y se han olvidado de la política. Pero lo cierto es que ya no estamos ni en los 80, ni a principios de los 90; ahora la política va de lo que sientes, de lo que siente la gente, de lo que activamente se percibe y de cómo se construye esa percepción.

Cuando ves a un candidato a la alcaldía de una ciudad hablando como un papagayo de economía, enseguida te das cuenta de la ausencia de proyecto cívico, porque si no eres capaz de hablar de economía desde la vida de la gente, mejor dedicarse a otra cosa.

Esa es la ventaja de Valentín, su capacidad para hacer que la gente sienta; su problema es que tiene que creérselo, y tiene que construir un equipo con capacidad para hacer de su diferencia el valor de su partido, y en ese camino el PSdeG no ha recorrido ni un centímetro. Seguramente no será en un solo viaje, el PP está muy fuerte y el BNG lleva mucha ventaja, aquí no hay autopistas, pero desde la alcaldía de As Pontes se puede llegar a la presidencia de la Xunta; son pistas vecinales, llenas de la política de hoy, de la que se siente.

*Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidade de Santiago