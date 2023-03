La justicia es un servicio esencial en cualquier sociedad que aspire a considerarse democrática, moderna y eficaz. Nadie lo duda. Una justicia lenta, burocratizada, sin recursos, dependiente, sumida en el colapso permanente, atrapada en el caos y el conflicto, una justicia adicta a la pancarta y la reivindicación permanente, es una de las señales inequívocas de un país atrasado, frágil, inmaduro.

La necesidad de dotar de medios –económicos, tecnológicos, humanos y de infraestructuras– a nuestros juzgados es un mantra que hemos escuchado desde tiempo casi inmemorial, pero que se ha intensificado en los últimos años y que ha dado pie a protestas, paros y huelgas con un gran impacto sobre el día a día ciudadano.

Desde 2018, en particular, esta situación se ha agravado. Primero con una huelga de funcionarios que se prolongó durante noventa días; después con un tsunami en forma de virus que paralizó la actividad y desde hace casi dos meses –cuando todavía los juzgados estaban en un proceso de recuperación del enorme tiempo perdido– con el paro indefinido de los letrados judiciales.

A lo largo de su historia FARO no ha sido sospechoso de eludir su apoyo, constante y convencido, a las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores –magistrados, jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados y funcionarios en general– de la Administración de Justicia. Porque, valga el juego de palabras, creíamos que era justo. Y ese compromiso se mantiene inalterable. Los actores judiciales siempre nos van a tener a su lado en la defensa de aquellas reclamaciones que sean objetivamente fundadas. Pero ese apoyo tampoco puede ser un cheque en blanco.

El conflicto de los letrados judiciales tiene una base puramente económica. Reclaman la subida salarial que consideran ya pactada con el Ministerio de Justicia hace casi un año. Aunque aseguran que su posición no es maximalista, advierten que no rebajarán esa exigencia económica. Y en consecuencia, como advertía su portavoz en Vigo, están dispuestos a mantener la convocatoria de huelga hasta el final, entre otras razones, porque, en sus palabras, cada vez cuentan con más apoyos. No hay marcha atrás, reiteran.

“Tanto el Ministerio como los letrados judiciales deben dar un paso adelante. Hay que sentarse y negociar hasta el final”

Por su parte, la ministra Pilar Llop replicaba, también en una entrevista en FARO, que esas demandas son “inasumibles” y ponía cifras al conflicto: el último año el colectivo de los letrados se benefició de una subida mensual de 200 euros, y lo que reclaman ahora supondría ganar prácticamente el 85% del salario de un magistrado, unos mil euros más mensuales. Llop mantenía la mano tendida a seguir negociando, pero con una oferta no dirigida a incrementos salariales y sí a la racionalización –se entiende que reducción– de las tareas que están hoy acometiendo y que se vieron incrementadas tras las reformas de 2009 y 2015.

Escuchando a unos y a otros, las posiciones no pueden ser más extremas. Este enquistamiento ha dejado por el camino miles de damnificados. Solo en los juzgados de Vigo –apenas una de las 421 demarcaciones judiciales de España– se han suspendido hasta ahora casi 1.200 juicios. El efecto es demoledor y, como si fuese una bomba de racimo, tiene infinitas consecuencias: cancelaciones de vistas y notificaciones, indemnizaciones, pagos, desahucios, accidentes de tráfico, divorcios, convenios, custodias (en estos últimos casos con menores de por medio)... Y detrás de cada una de estas acciones no ejecutadas, suspendidas o canceladas, hay personas, familias, hogares, negocios, bufetes, empresas... Hay vidas. Y esto no se puede perder nunca de vista en una administración que dice estar al servicio de la sociedad.

La situación empieza a ser insoportable. No solo para los ciudadanos, sino también para los abogados y procuradores que ven absolutamente alterado su trabajo. Viven en la mayor de las incertidumbres, hasta el punto de, por ejemplo, no llegar a saber hasta el mismo día de la vista si el juicio que se ha preparado, o los testigos que han citado, se va a celebrar.

Por eso tanto Ministerio como letrados judiciales deben dar un paso adelante. Mucho más allá de ese discurso vacuo de disposición al diálogo. Hay que sentarse y negociar hasta el final, erradicando las posiciones enrocadas –ni de una ni de otra parte–, y asumiendo que, unos y otros, están dispuestos a hacer concesiones, a ceder. Para que todos pierdan y para que todos ganen, los primeros los ciudadanos. ¿O es que acaso no hay margen entre los supuestos mil euros mensuales en los que cifra Justicia las exigencias y los cero euros?

Una buena señal de ese cambio sería poner fin a una huelga indefinida –una acción que solo debería adoptarse en situaciones extremas, en las que los puestos de trabajo, por ejemplo, corren peligro o cuando las condiciones laborales son intolerables– para poder dialogar sin espadas de Damocles.

Las reivindicaciones suelen generar simpatía y adhesión sociales cuando están sólidamente argumentadas y explicadas más allá de una mayor retribución económica que consideran justa. Ejercer la pedagogía es esencial. Los letrados judiciales, hasta ahora, no han generado una empatía general, más bien al contrario: con un paro tan prolongado e indefinido, tan alejado de la mesura y la proporcionalidad, están alimentando una ola de malestar por los efectos que provoca en terceros, que son la mayoría, ajenos a este pulso.

La justicia, como la educación, la sanidad o la política social, entre otras, necesita los recursos suficientes para ejercer con dignidad y eficacia su función. Pero la justicia y sus actores también precisan, como los demás sectores, de un sexto sentido: el de la responsabilidad y el de la sensibilidad.

opinion@farodevigo.es