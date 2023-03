Cada vez que escribo uno de estos artículos, corro siempre la aventura de caer en el ridículo o en la vulgaridad; por eso se afirmó, no sin razón, que si queremos poner en ridículo a una persona, no hay cosa mejor que invitarle a hablar o escribir para el público. Aun sabiéndolo, me expongo por dos razones: la primera es porque, en cada suelto, hago un ejercicio de sinceridad y me abro hacia vosotros con lo que pienso o con lo que selecciono entre lo que leo y hago mío, tal cual o modificado; la segunda, porque si eres uno de mis lectores, aunque no compartas lo que escribo, puedes tener la seguridad de que a ti, como a todos, te deseo lo mejor en la vida. Y si, tristemente, eres de los que me envidian, critican e incluso difaman, también te deseo lo mejor, pero pidiéndote que estés lo más alejado posible. En cualquier caso, nadie debería escribir nada si, considerando sus capacidades y defectos, no es capaz de conferir un mínimo de conocimiento, iluminación o distracción a sus posibles lectores

Inteligencia y necedad

Los seres humanos inteligentes están abiertos a la inteligencia de los demás, escuchan lo que se cuenta y averiguan lo que se piensa. Gracias a esta actitud, pueden contemplar las cosas desde diferentes perspectivas y analizar sus distintas posibilidades. En realidad, todo o casi todo está ahí latente o inadvertido y lo único que hacen los seres inteligentes es aflorarlo y darle explicación de modo que se entienda. Una vez que los hombres inteligentes han escuchado a todos, se gobiernan según su criterio; por el contrario, los hombres necios no escuchan a nadie porque creen saberlo todo o entienden que puede parecer que son gobernados. Cuando la persona que nos escucha no nos comprende, por mucho que nos esforcemos en aclarárselo, una de dos: o nos explicamos mal o el que nos escucha es corto de entendederas. Aunque es bueno reconocer que alguna estupidez que otra la decimos todos; lo que pasa es que los necios, al decirla, la enfatizan. El novelista y fascinante cantautor canadiense Leonard Cohen (1934-2016) lo exponía así: “Uno nunca se libera de su propia estupidez”.

Lo que nunca deberíamos olvidar es que un necio astuto constituye un gran riesgo porque puede engañarnos al hacer lo imposible por vestirse de inteligente. Además, a los necios no se les nota cuando están callados. Es por lo que a los necios hay que tenerlos siempre a cierta distancia, aunque conservando una dosis mínima de cortesía y sin caer en el desprecio. Algo que, en algún modo, recogió el líder y activista estadounidense Martin Luther King (1929-1968): “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”. De todos modos, casi siempre tristemente se cumple aquello expresado por el escritor español Francisco de Quevedo (1580-1645): “Todos los que parecen estúpidos, lo son y, además, también lo son la mitad de los que no lo parecen”. Y por si fuese poco, demasiados necios preguntan mucho, por lo que es condición sine qua non para callar a los zoquetes, no dar contestación a sus sandias preguntas. A propósito de esto, en consideración a su contenido, os recomiendo la lectura del ameno y simpático librito del genial dibujante y escritor Antonio Mingote (1919-2012): “El caer de la breva” (Planeta, 2009), que contiene una sucesión de relatos y cuentos irónicos, cada uno redactado en menos de un folio, y acompañados de sus geniales dibujos.

La facilidad de acceso a la información hace que muchos de los necios se crean sabios o se empeñan en convencernos de que sí lo son. Antes de la existencia de Internet, se accedía a la información gracias a las enciclopedias, como la Espasa, a la que se denominó “el tumbaburros”, siendo frases hechas las de “Pregúntale al Espasa” y “Si no está en el Espasa, es que no existe”. En la actualidad, toda la información está asegurada en Google y otros motores de búsqueda de datos en Internet. Esto lleva a que se confunda acceso con sabiduría y se cumpla aquello que escribió el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez (n. 1964): “Hoy en día abundan ignorantes con teléfonos inteligentes “.

De todos modos, si bien es innegable la suerte de tener talento, de nada vale si no le damos aplicación práctica. Algo bien expresado en la conocida la frase del dramaturgo español Lope de Vega (1562-1635): “Ni el rey comería… si el labrador no labrase”. Y a la hora de hacer, aunque se afirma aquello de que todo debería realizarse con el corazón en la mano, por bien que suene, no basta; es necesario llevar a cabo las cosas con la inteligencia abierta y los cinco sentidos. Y aun así… cuántas veces fracasamos de inicio. En esta línea, el escritor y filósofo francés, premiado con el Nobel de Literatura en 1927, Henri-Louis Bergson (1859-1941), apuntó: “El hombre sapiens, la única criatura dotada de razón, es también el único ser que aferra su existencia a cosas irracionales […] “Hay que pensar como hombre de acción y actuar como hombre pensador”. Es verdad que uno hace cosas bonitas y loables a lo largo del día sin que la mayor parte de la gente se dé cuenta ni las reconozca, mas no hay que preocuparse, pues como dijo el musico John Lennon (1940-1980): “El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía”. Resulta imprescindible mantener una actividad constante cada día del año, de acuerdo a nuestra edad y estado. Pero esa actividad valdrá o no valdrá para uno mismo y para los demás según la actitud que tomemos con ella y ante ella. Hay que buscar el bienestar y la felicidad, incluso al final de la vida, cuando nuestra actividad está limitada, nos rodea el silencio y, a veces, la soledad. Tenemos que ser felices y aceptar que aquella felicidad, la de la de la juventud, ya no se recuperará, pero tenemos alternativas como, por ejemplo: un libro, un pequeño viaje, una conversación, una oración reposada… Cuando se llega a una edad avanzada, como puede ser la del que les escribe, es conveniente tratar de convertir una parte de su experiencia prolongada en el conocimiento que le falta.

El que tenga la suerte de ser inteligente, no debe rechazar nunca el desafío de solucionar lo que esté en sus manos, por mucho que otros hagan para que disienta de ello. Mala avaricia es la del saber. ¿Para qué quieres ser ilustrado y no transmitirlo? Es algo así como el dinero del usurero. Un profesional que sabe mucho pero no lleva sus conocimientos a la práctica, es igual a una composición musical de gran calidad, pero que suena mal. Lo que no excluye que, aunque la capacidad de cada uno no depende en exclusivo del propio individuo, el modo de usarla y lo que hará con ella, solo debe estar sujeto a él mismo. No admitamos que nadie nos lo imponga. Es cierto que la memez y la belleza se reparte sin ton ni son. No hay más que ver esas personas tan guapas que al abrir la boca lo estropean todo porque resultan ser tontas o tontos. ¿Verdad? ¿Estás pensando en alguna en concreto?; si la tienes cerca es mejor que te calles. Es una lástima que inteligencia y belleza no estén siempre en concordancia. Probablemente se debe a que la belleza es la suma de forma más calidad interior. Acaso por eso los viejos conservan esa belleza especial, aunque cambie su forma.

Conocimiento y sabiduría

En cualquier caso, la inteligencia no se vale por sí sola, requiere del conocimiento y este de la memoria; y, a su vez, todo ello condimentado con sentido común. Para saber es necesario estudiar, escuchar, preguntar y contemplar. No hay nadie que sepa tanto que haya que decirle basta. El declive de una persona acaece cuando se toma a sí mismo demasiado en serio y acepta que le llamen sabio o cree saberlo todo. Ese es el inicio de su declive. El naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) nos advertía: “La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento, son aquellos que poco saben, y no aquellos saben que más, quienes tan positivamente afirman que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia”. Además de estudiar y estudiar hemos de escuchar y preguntar. El escritor y teólogo protestante suizo, de lengua alemana, Johann Kaspar Lavater (1741-1801) sentenció: “Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir”.

Cuando tengamos que hacer alguna pregunta, hagámosla sin vergüenza, no hay preguntas enojosas, salvo las malintencionadas. Si el que te va a responder es el adecuado, ya sabrá cómo darte la respuesta. Sí, nunca te quedes con las ganas de preguntar. Como complemento, resulta imprescindible observar sin olvidar que el ojo ve las cosas según la preparación que tiene. Por lo tanto, si nos disponemos a ver algo, como puede ser una ciudad, un monumento, una obra de arte... antes hemos de instruirnos en ese algo porque, si no, realmente vamos a ver muy poco. Por último, hemos de memorizar lo estudiado, escuchado y observado. Sin embargo, no hay que recordarlo todo, basta con conocer la existencia del dato y en qué lugar o fuente encontrarlo. Sobre ello, el escritor vasco Miguel de Unamuno (1864-1936) escribió: “No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo. Ya lo decía mi inolvidable don Leoncio: ¡No metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo!” –hoy diríamos en el teléfono inteligente o en la memoria del ordenador–.

Un conjunto de condiciones al que podríamos sumar la recomendación de la escritora chilena Isabel Allende (n. 1942): “Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y optimismo desafiante para encarar el futuro”. Ya al margen de la sabiduría, están esas personas sabiondas, esas personas para las que todo está mal, pero no hacen nada para remediarlo; esas personas que ejercen de políticos de café, esas personas filósofas del circunloquio, esas personas piadosas de apariencias que nos producen rechazo cuando no son carne de cañón de la sociedad.