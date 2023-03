Nacido en Vigo (1973), escritor y poeta. Integrante de la revista de poesía Formas Difusas. Publica poemario con la editorial Elvira, Significados y señales, y Largo poema de amor a Wiosna, prologado por Román Pereiro, que escribe: “En un mundo en el que abunda la osadía, la poesía se ha hecho difícil. Aceptando esta actualidad confusa, aparece Carlos Vázquez, como él mismo nos dice, deseando “vivir los aconteceres, enarbolando las novísimas banderas”. En su poesía Vázquez expresa su deseo de vivir esos acontecimientos y transiciones de la vida para convertirse en la persona que es: “Existen –escribe– cierto tipo de cosas (promesas) sinceramente bellas; reductos en los que el tiempo prorrumpe. Más aún: yo. Deseaba expresar yo quien camina, transición de verbos sin cumplir a los que uno piel y huesos: yo” (Augusto Rodríguez)

Uxío Lis, un actor vigués en República Dominicana

Ya pasaron 24 años desde aquel día en que el vigués Uxío Lis dejó España con 32 años para integrarse poco a poco en el mundo teatral y cinematográfico de la República Dominicana. Lo conocimos aquí en los 80 y 90 en el mundo del modeleo de la moda gallega o El Corte Inglés, algo en la TV... pero a punto de estrenarse el nuevo siglo algún azar le llevó a Latinoamérica y allí se quedó. Sé que estos días está en Vigo y que hoy mismo asistirá en Ourense a la gala de los premios Mestre Mateo, en donde a lo mejor le conocen poco y no saben de su gran formación teatral, de sus dos nominaciones a mejor actor que recibió por “Loki 7”y “Colours” en República Dominicana, sus papeles en 29 películas como las dos con el director Peruano Luis “Lucho” Llosa, primo del escritor Mario Vargas Llosa, o con el director español Julio Medem, “Minotauro, Picasso y las mujeres del Guernica” ...

Bueno carallo bueno

Bueno carallo bueno es el título de un podcast de Silvio Falcón y Alberte Montes (“o mellor puto pocast en galego do mundo”, dicen ellos), según algún texto “la santísima trinidad de las interjecciones gallegas, el resumen cabalístico de la mesura y el equilibrio” . Vale, pero quien llevó la expresión al mundo literario es nuestro poeta nacional, fundador de Rompente, mi admirado y apreciado Alberto Avendaño, al que hace pocos días se le vio cenando con Antón Patiño y Menchu Lamas en casa de Mara Costas. Y es que hace días presentó en Madrid un libro con ese título editado por la editorial Elvira que es, dice él, el encuentro apocalíptico entre su lírica y la pintura de José Freixanes, que, por cierto, tiene obra estos días en la Trinta de Santiago. No tengo mas que buenos recuerdos del pintor Freixanes, y de su Olvido, que viven en Madrid y a quienes no veo hace años.

Y Cabaniña, con Dios

Y si Alberto Avendaño publicó ese libro, el sacerdote vigués José Benito Cabaniña tiene en la calle Jesucristo paso a paso que yo le presentaré el lunes a las siete y media en la Casa del Libro. Se le nota a José Benito que hizo Periodismo en la Universidad de Navarra (y Bachillerato en los Maristas y Teología en Roma) por los buenos títulos de otros libros suyos como Dios habla bajito o La poesía de Dios. ¿Porqué este bajón en la fe, cómo es que perdemos la Biblia como referencia, dónde están los sacerdotes? Son algunas de las preguntas a las que dará su respuesta desde su fe católica este cura nacido en la calle Areosa que fue Vicario del Opus Dei en Madrid-Oeste, luego en Israel...