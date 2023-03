Es más que probable que, a estas alturas, y tal como están las cosas de la política, se haya desatado, o esté a punto, una borrasca interna en el PSdeG. Sobre todo tras ratificarse que, con toda lógica, su secretario general, señor González Formoso, tiene la –legítima– intención de repetir como candidato a la Alcaldía de As Pontes y acaso de la Diputación herculina, del mismo modo –lo anticipaba ayer este periódico– que pretende aspirar a disputar la Presidencia de la Xunta. Don Valentín tiene adversarios –por no decir enemigos–, pero en todo caso buena parte de sus aspiraciones dependerán de los resultados en los comicios de mayo, municipales y provinciales, estas de segundo grado.

Parte de esa oposición interna sería cara a las listas –en A Coruña el lío es notable–, aunque quepa esperar sensatez, a causa también de algunas declaraciones del secretario general. No hay causa razonable para reprochar al líder socialdemócrata gallego que defienda la “lealtad a su Partido” a la vez que a Galicia por encima de todo. Un objetivo que debe lograrse desde lo común, mediante un proyecto de país que no separe a su población sino que la acerque para la tarea común. Es un admirable modelo, digno de la persona que lo defiende, pero que, por desgracia, no parece compartido por todos los que ejercen el oficio publico.

Cierto que el señor Formoso, a la vez que palabras, planteaba hechos, y quizá por eso se reunió con los diputados gallegos en las Cortes: “para impulsar los Presupuestos” en lo que a esta tierra corresponde, según la referencia de la sesión. Pese a la duda de su eficacia –siempre desde un punto de vistas particular– al estar ya aprobados, hay elementos y modos para desarrollar en ellos determinadas acciones en beneficio de este antiguo Reino. Y que no serían en modo alguno privilegios, sino parte de aquello que no hace mucho se denominaba “deuda histórica”. Y que no debiera discutirse: el primer Gobierno de Zapatero saldó la de Andalucía, con varios miles de millones de euros.

Algún mal pensado supondrá que en el “modelo” expuesto por el también presidente de la Diputación herculina. se identifica su positivismo, y su carácter integrador, ante la cercanía relativa de las elecciones municipales en las que se juega mucho. Pero lo más probable es que no sea así, al menos en casi todo: el secretario general del PSdeG, al tiempo que cumple su tarea de oposición, insiste en la urgencia de pensar en los intereses de Galicia, algo en lo que es seguro que coinciden todos los grupos. Apañada estaría esta tierra si no ocurriese así. Dicho todo lo cual, y admitiendo que tal como se dejó apuntado, el momento electoral que se vive es difícil para este tipo de argumentos, no debe impedir que el síndrome de las urnas frustre las oportunidades para el diálogo.

Porque existen. Y algunos asuntos que afectan a la población gallega no tienen otra salida que la que encuentren entre todas las fuerzas políticas, con la Xunta a la cabeza. Y para poner en marcha remedios no debería contar el posible efecto que puedan tener en las elecciones. De ahí que no debiera retrasar, el ejecutivo autonómico, la apertura de un diálogo con PSdeG y Bloque, preferiblemente en el Parlamento. Pero, si no, donde fuere necesario. Y las declaraciones, al menos en parte, del señor Formoso proporcionan una oportunidad, y también un modelo en la que se verían implicados los votantes de todos los partidos cuando les toque.