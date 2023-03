Justo lo que le sobra a Tamames es cabeza

Observo que, como era de esperar, la reciente presentación de una moción de censura de Vox ante el Parlamento –defendida por el profesor Ramón Tamames– generó una gran polémica. No se trata de poner en duda la legitimidad constitucional de este procedimiento, más bien las diferentes opiniones que giran en torno a sus circunstancias.

Para la mayor parte de quienes opinan se trata de una iniciativa estéril, pues sus posibilidades de triunfar son nulas, dado el resultado aritmético negativo que anuncian todos los partidos políticos, salvo el de Vox. Otros consideran que esa moción de censura únicamente favorecerá al PSOE y que el presidente Sánchez aprovechará la ocasión para, como tiene por costumbre, recitar machaconamente el rosario de lo que el considera éxitos de su gestión y, de paso, más que refutar las alegaciones de Tamames, se volverá agresivamente contra el PP, como si fuera el sujeto de la censura, y volverá a tomarlo como chivo expiatorio de la ocasión.

Todavía hay otros que, con voluntad canceladora, han preferido acudir al argumento discriminatorio de la elevada edad del profesor Tamames, como si la veteranía, la prolongada actividad académica o la extensa obra publicada en su larga trayectoria pública quedasen borradas por el paso del calendario. Le ahorro al lector la nutrida nómina de políticos e intelectuales que continúan en activo más allá de los noventa años.

Entre las reservas que algunos han señalado me ha parecido que la alusión a su temprana militancia comunista y olvidado su progresiva abscisión hacia opciones democráticas, así como su activa participación durante la Transición. A este respecto me viene a la mente la ironía que encierra la célebre frase de Churchill: “Quien no es comunista a los 20, es porque no tiene corazón, y el que a los 40 sigue siéndolo, no tiene cabeza” Y cabeza es lo que le sobra a Tamames.

Sin embargo, unos pocos han considerado que la moción de censura expuesta por el profesor Tamames podrá ser una exposición serena, y debidamente argumentada, que trazará ante cientos de televidentes el precario escenario del estado de la nación, y si al menos servirá de revulsivo para muchas conciencias, independientemente de su resultado aritmético. En este contexto es razonable que Feijóo haya considerado la abstención del PP. No tendría sentido que el jefe de la oposición y aspirante a la presidencia del Gobierno apoyase a un sobrevenido rival.