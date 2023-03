Amistades peligrosas

La noticia de las conversaciones habidas entre el presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, y uno de los imputados en el llamado ‘caso Kitchen’, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que ahora se le piden 15 años de prisión, me parece asunto de suma gravedad. El trato complaciente y continuado de un alto cargo judicial con un político que, ya en curso la instrucción de la causa, temía –y con razón– ser investigado por un tribunal que dependía jerárquicamente del propio Navarro, es absolutamente deplorable. Y no es un asunto menor; estamos hablando de una serie de wasaps que se mantuvieron entre febrero de 2018 y enero de 2020. Con la información hasta ahora aparecida en prensa no parece que, por sus contenidos, haya materia delictiva, por lo que es probable que las querellas anunciadas contra el presidente de la AN no prosperen. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no valorar el contenido de aquellas conversaciones por entender que se trata de materia objeto de conocimiento jurisdiccional y, por tanto, ajena a su competencia. Veremos qué dice si más adelante, por inexistencia de responsabilidad penal en aquella comunicación continuada, el asunto deja de pertenecer al ámbito jurisdiccional. Pero, ocurra lo que ocurra, el daño está hecho por haber olvidado Navarro lo de la mujer del César, a la que no le basta con ser, sino que también debe parecer. Según el Estatuto del juez iberoamericano, la imparcialidad del juez no solo ha de ser real y efectiva sino también evidente para la ciudadanía. Y el Estatuto universal del juez dice que este debe “ser y parecer imparcial en el ejercicio de su actividad jurisdiccional”.

"El trato complaciente y continuado de un alto cargo judicial con un político que, ya en curso la instrucción de la causa, temía –y con razón– ser investigado por un tribunal que dependía jerárquicamente del propio Navarro, es absolutamente deplorable" Está en juego la ética judicial, seriamente comprometida por causa de quien no se atuvo a las delicadas y exigentes responsabilidades de su cargo. Al parecer, según explicación de Navarro, trataba de darle largas al asunto; y en verdad que largas fueron las comunicaciones entre ambos, nada menos que todo un año, con mesa, mantel y Vega Sicilia de por medio, cuando en asunto de esa viscosa entidad debió darle cortas. En algunos medios se ha hablado de que era el suyo un trato compasivo con persona angustiada y desvalida ante la muy fundada sospecha de que tarde o temprano se vería imputado, como así ha sido. Pero si la piedad es encomiable virtud cristiana, pierde tal condición cuando compromete la imparcialidad judicial porque entonces se torna en desafortunada quiebra de la ética profesional. Pero, para mí, hay algo más. El episodio, que se descalifica por sí mismo, tiene otra vertiente censurable. Al tiempo que se dio la noticia de aquel dilatado compadreo, leía también que el CGPJ descartaba investigar por el momento los mensajes del presidente de la AN. Esta primera morosidad del CGPJ es, cuando menos, sorprendente; en casos de menor enjundia que afectaban a jueces con menos galones en la bocamanga e inferior jerarquía, su celo se excitaba con suma celeridad. Le hemos visto actuar prontamente porque el juez del pueblo N no cubría módulos, o contra el juez X porque su juzgado sufría larga pendencia y retraso debidos a la desmedida carga de trabajo, pero no a incuria de su titular. Ahí, el CGPJ no tuvo necesidad de pensárselo dos veces. Pero en tocando al presidente de la AN, se concedió un tiempo antes de echar a andar. Luego, pasados unos días, al fin decidió tomar en consideración “las informaciones periodísticas” de los chats que el juez Navarro mantuvo con el ex número dos de Interior, con el resultado ya dicho líneas atrás; pero tardó días en un tema por el que, dada su gravedad y lesividad para la imagen de la Justicia, debió reaccionar con mayor presteza. “La imparcialidad del juez no solo ha de ser real y efectiva sino también evidente para la ciudadanía” Al margen de su gravedad, el asunto es relevante por el dañino efecto expansivo que tiene para la Administración de Justicia. Por cada juez que con su conducta despierta suspicacias o defrauda la confianza de la sociedad ante la sospecha del comercio de favores o trato complaciente con político de alto rango, cientos de jueces padecerán la mirada torva y recelosa del ciudadano. Mi percepción –desde hace ya años– es que la atmósfera madrileña de las cumbres judiciales, donde habitan altos cargos por designación o aspirantes a ellos, poco o nada tiene que ver con la realidad de la justicia poblada por miles de jueces que a lo largo del territorio nacional hacen día a día callada labor, afanados en el mejor funcionamiento de sus juzgados, las más de las veces en situación de intolerable sobrecarga de trabajo e insuficiencia de medios, con un CGPJ y un ministerio que vienen durante décadas poniéndose de perfil.