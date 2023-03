O rei infortunado de Galicia

A historia (revisitada por Hermelindo Portela) dinos que, en 1063, Fernando I dividiu os seus varios reinos entre os fillos, atribuíndolle o de Galicia a García (aseñórase sempre co Don), o de Castela a Sancho, o de León a Afonso, e miudenzas ás fillas Orraca e Elvira. Houbo guerra de familia, e Sancho morreu asasinado. As ambicións de Afonso so se amataron cando prendeu definitivamente Don García e usurpou Galicia, que naquel tempo chegaba ao Mondego e recibía tributos de mouros deica Sevilla. Afonso VI prendeu seu irmán Don García e encadeado o tivo polo resto da vida. Cando Don García morreu, iso si, enterrouno con pompa real en San Isidoro de León, aínda que empanado coas cadeas que levara en vida.

A noticia de tales acontecementos difundiuse por toda a Cristiandade e deu materia a obras literarias nas que aparece un rei de Galicia malfadado e preso. No decurso do tempo, o tópico foi mutando e sufriu transformacións que o alonxan da verdade precisa dos feitos. O primeiro avatar literario no que Don García se transfigura chámase Tiber e ten corte en La Coulogne (A Coruña). O rei Tiber de Galicia será vingado despois de moitas peripecias polo seu fillo Ponthus, que casa con Sidoine e ambos se converten en reis de Galicia, de Bretaña, de Irlanda e de Escocia.

Así nolo conta o Roman de Ponthus et Sidoine, escrito nos séculos XIV-XV e editado criticamente por Marie-Claude de Crézy (Dro, Xenebra, 1997). Cervantes non coñeceu o Ponthus, pero si o poema renacentista italiano que, so o título de Orlando Furioso (1516-1532) ocupa o adarve máis alto dos castelos da épica renacentista. Relátanse aquí as aventuras de Isabella, a filla do rei infortunado de Galicia, e mais o seu final tráxico.

A idea dun rei de Galicia escarnido e preso reaparece, por sorpresa, na fronda poética de Victor Hugo. Concretamente no poema titulado ‘Le petit roi de Galice’ (“O reiciño de Galicia”), 1858, e trata duns traidores que destronan e anulan o xove Ernula, que é, naturalmente, o rei infortunado de Galicia. Como ilustración, o poeta colosal de Francia aínda nos regala cun debuxo que representa a Compostela medieval en tintes sombrizos. Conforme co poema e co deseño cadra o autorretrato de Victor Hugo: “Eu son o monstro enorme, /eu son o demagogo horrible e desolado”.

Calou tan fondamente o drama de Don García nas imaxinacións occidentais que aínda Alexandre Dumas lle conferiría unha nova vida ao tema baixo aquela forma de “máscara e ferro” que deixou abondosa descendencia, mesmo cinematográfica. Foi a dilixencia de Henrique Harguindei que salvou do pego negro do esquecemento ‘Le petit roi de Galice’. A figura tráxica de Don García foi reconstruída en Morte de rei (Xerais, Vigo, 1996), maxistral novela histórica da que é autor Darío Xohan Cabana. Non sei se existe hoxe algunha institución ou sitio público que, entre nós, leve o nome do rei infortunado de Galicia.