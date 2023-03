Anacleto, como recordaréis, os lo advirtió hace varias lunas. Ocurre que como los zaPPadores de Génova street siguen en la inopia, y no hacen caso de los amigos, siempre los pillan en bolas. El agente secreto os dijo, recordadlo, que la fontanería zurda, al ver la desesperación que se apodera del entorno monclovita, puso manos a la obra para desgastar al máximo rival de su jefe. Las instrucciones, en síntesis. fueron –de palabra, para no dejar pruebas– que caña, caña, caña...

Y que no se parasen en barras, buscasen cualquier cosa que pudiera rebajar las perspectivas de las encuestas y, en definitiva, si hay merdée, a esparcirla. Y la primera demostración de que es así se pudo comprobar cuando el staff pretusiano sacó La Foto, aquella de hace treinta años en la que aparecían O Noso Expresidente y –de aquella– un mercader de tabaco que toda Galicia había visto ya y que no privó a Usía de cuatro victorias. Seguidas, además. Uyuyuy...

El asunto sentó fatal en varios ámbitos –por lo que tiene de falsedad y juego sucio– no solo en Génova street, sino también a varios amigos de avecilla, por ejemplo, todos ellos felipistas y que juraron ya sobre una foto de Willy Brandt que no votarían a alguien que practique ese tipo de tácticas. Y que por tanto cuando llegue el momento se quedarán en sus respectivos domicilios. Pero Anacleto vuelve a la carga e insiste en que la “Operación barrizal” seguirá. ¿Eh?

Y es que el grado de nervios que hay en la orquesta y coros de la rue de Ferraz es tal que han reiterado la orden. de ponerse a buscar lo que haya, y si es nada, a inventarlo. Está comprobado y certificado en las mejores fuentes, que por supuesto no se desvelarán. Y, por cierto: no volváis con el rollo de Marconi y sus inventos y anotad otra cosa. No habrá algo parecido desde la otra orilla: no entrarán en los charcos. “No todos somos iguales”, se oyó en los pasillos más frecuentados de ambas Cámaras. ¿Capisci?