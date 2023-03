Hace medio siglo, un poco menos algunos y un poco más otros, estos que veis celebrando su encuentro en el restaurante Conchita, andaban correteando gozosos como niños por Bouzas o Alcabre, ahí por el Fiunchal y el antiguo Matadero, porque esa es su nacencia común, Vemos entre ellos a chavalotes como Juan Veiga, batería que vimos en el pub Alma, a Pedro, de los Players, a Piño de Club Naval, a Jaime Sanjuás, organizador de todas los saraos... O sea que por alguna razón las aguas salobres de Alcabre han inducido a unos cuantos al mundo de la música, y los otros se han ido con la música a otra parte. Miradlos, qué caras de deleite, de fruición, de contento, y no solo por la comida sino por el encuentro.

¡Un Brais Pinto pá Barxa!

Hoy saldrá desde Vigo para su Ourense natal mi dilecto amigo Nemesio Barxa, que comparte vida entre ambas ciudades porque si no Maribel R. Collazo, su mujer, viguesa de fe, le perseguiría con un látigo. Razón tiene sobrada este abogado de 87 tacos que tuvo siempre despacho aquí y allá, miembro del Consejo de Administración de Sermos Galiza S.A- empresa editora de Nós Diario y suscriptor y lector de FARO de toda la vida . La Agrupación Cultural Auriense le entrega mañana allí, junto al médico orensano Carlos Guitián, el premio Brais Pinto 2022, un galardón cuyo nombre trae mucha memoria del galleguismo antifranquista, suena especialmente bien entre nacionalistas, y les conceden a ellos como reconocimiento por dedicar su tiempo a trabajar en defensa de nuestra cultura y lengua.

La Revolta cómica de las Juanito y Filomena

Mientras Nemesio Barxa andará este fin de semana ocupado con estas “teimas” culturales del premio, mi Arantxa del Amor Hermoso, para vosotros Arantxa Treus, lo pasará volcada en otras erótico-festivas, intentando raptar vuestras risas y si es posible carcajadas. Claro, ¿es que lo dudáis, hombres e incluso mujeres (o transgéneros o fluidos) de poca fe en el teatro? Pues sí,; antes nos hemos reído a mandíbula batiente con su anterior compañía, Enconarte, pero tras una ablación amistosa de sus partes ha estrenado una nueva con Rocío Romero, de nombre tan “cool” como Juanito y Filomena, y hoy y mañana estrenan en el auditorio municipal (20 h) su Revolta. ¿Y de qué va? Pues un paseo por la evolución desde los Cromañones contada por la mujer; una comedia con la caña que a ellas les caracteriza, dirigidas por Irene Moreira y, en escena, Gallo y su música.

Y Pereiro, fiesta a los 90

Con mucho mimo está preparando el joven Román Pereiro, “Mancho”, su 90 cumpleaños y a fe mía que en un espacio imposible de mejorar cual es el Palacio de la Oliva. El doctor Pereiro acaba de ser nombrado hace unos días Académico de Honra de la Real Academia Galega de Belas Artes, y bien que lo merece. Para el día 25 tiene prevista su fiesta 90 aniversario, no sé si con muchos o pocos invitados pero sí que vendrá hasta familia de fuera y que no faltará de Vigo su “pandilla de los jueves”, la “pandilla patatilla según Natalia Rodríguez (que les da de comer muchas veces), con la que hace incursiones culinarias en las que no siempre consigue la templanza que predica. Mancho mantiene la costumbre de fumar un puro en dos ocasiones: si gana el Barxa y si pierde el Madrid.