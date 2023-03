El (buen) camino

Es un buen camino, al menos desde una opinión personal, el que parece haber elegido el presidente de la Xunta para promocionar Galicia ante quienes pueden invertir aquí. Y lo es –un buen camino– por diversas razones: la primera, que el estado general de la economía gallega, sin ser tan halagüeño como se deduce del entusiasmo –lógico, teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirigía– tiene un importante margen de una mejora que será tanto mayor cuanto más se decidan los empresarios a invertir aquí. La segunda razón esgrimida es también medible, y se resume en la realidad, tan multicitada que parece sólo publicitaria, pero no por ello menos cierta: la estabilidad política.

Conviene recordar que ninguna otra comunidad autónoma puede presentar como referencia una mayoría absoluta que, debidamente encuadrada en las competencias de que dispone el ejecutivo gallego, es una baza más para lograr lo que se busca. Y, en fin, expuesta con el debido respeto, una tercera razón sería la que se deriva de hacer, por parte de don Alfonso, justo lo contrario de lo que parece haber decidido la coalición gobernante en España: en vez de consultar a quienes crean empleo, atraerlos para que lo hagan aquí, lo que se hace desde la coalición es amenazarlos con “fiscalidades orientadas a garantizar” la extraña, aunque del Parlamento europeo, –a estas alturas– paridad mediante una ley impositiva.

La norma impondrá sus objetivos en los consejos de administración de quienes crean empleo, en primer lugar la igualdad –aritmética– entre hombres y mujeres. Algo que podría favorecer que lleguen a altos puesto personas más por razón de género que de capacidad, y queden fuera otros/as a causa de unas cuotas que tenían sentido hace treinta años, pero ahora ya no, al menos no así. Porque se hace, además y como queda dicho, “advirtiendo” con Hacienda –y con su titular, María Jesús Montero, que no es poco aviso– a quienes no la cumplan, algo que quizá anime a más “fugas” hacia países de la Unión Europea como la de la firma Ferrovial.

(Con agravantes porque se trata de una empresa a la que demonizan desde don Pedro Sánchez hasta la señora Calviño, que habrían de ser, al menos, más prudentes. Su actitud puede espantar inversiones o acelerar la deslocalización de factorías hoy ubicadas en España. Y es ésa una hipótesis verosímil, por lo que más vale pensar dos veces algunas de las cosas que se dicen. Ocurre que, en estos días convulsos, en los que PSOE y Podemos parecen irreconciliables aunque sólo juegan a ganar electorado o al menos a no perderlo, España entra en otro riesgo ante Bruselas por discutir un derecho que está en el espíritu y las normas comunitarias. Se puede ser más torpe, pero es difícil.)

En todo caso hay que reconocerle a don Alfonso Rueda que haya sabido explicar qué quiere para Galicia, aunque ahora tendrá que desplegar una gran capacidad para recibir lo que se demanda, tarea que, si no se inicia con la reducción de la burocracia, hará naufragar la invitación cursada ante los empresarios. Y no hace falta ser profeta para avisar de ese problema que es ya casi endémico. Por cierto, y aprovechando eso que dicen del Pisuerga y Valladolid –aunque quizá sería más adecuado citar a Lugo y al Miño– es posible que resultase una buena idea articular, en forma y fondo debidos, un plan estratégico para Galicia de modo que eliminase algunas dudas y no pocas imprecisiones. Y sería bueno que a esa posibilidad se le añadiese la necesidad de que ese plan se dialogase antes y durante su redacción para llegar al Parlamento con ciertas garantías de consenso. Para que no sea el plan de un solo partido sino “de todos”, porque habrá de disponer de un horizonte largo y eso implica los potenciales cambios en las urnas. Todo ello sería un buen camino. Por no decir el mejor.