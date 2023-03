Sorprende, hasta cierto punto, la noticia que acaba de publicar FARO DE VIGO en la que se da cuenta de la cita que el presidente vasco, señor Urkullu, a sus colegas de Galicia, Asturias y Cantabria para hablar del Corredor Atlántico de Mercancías. Y sorprende porque hasta ahora no había surgido la oportunidad de que el asunto pidiera –es una hipótesis– desatascarse con la colaboración de alguien tan inesperado como el lehendakari de un País tan próximo a Francia como Euskadi, lo que lleva a la probabilidad de que, como informaba este periódico, el cambio se deba a que Francia ya advirtió de que en la fecha de 2030 no podía contarse con que París tuviese a punto “su” parte del proyecto.

Ese “detalle” es indispensable para terminar lo que también resulta irrenunciable, como el inicio de una tarea costosa, compleja y que requerirá máxima atención para evitar “debilidades”. Punto este en el que procede ya la opinión personal: el tiempo, como tantas veces se ha repetido, es crucial para que el Corredor lleve a los mercados las mercancías de Galicia y el Noroeste en términos de capacidad competitiva y, por tanto, estratégicamente básico para media península –también el medio y el bajo Oeste, conviene no olvidarlo–. Y por cierto, corregir el error de mantener fuera del circuito de contactos al Gobierno de Lisboa, porque el “premier” Costa puede aportar peso e influencias.

En todo caso, y aun a modo de anécdota, si prospera lo que parece que busca el señor Urkullu, habrá que cambiar el proyecto y el nombre del Corredor, o mejor dicho, ampliarlo: tendría que pasar a ser el Atlántico/Cantábrico. Podría valer, conste. En este punto, y siempre como opinión personal, deberían importar, sobre todo, la urgencia de iniciar cuanto antes la tarea de proyectar las líneas del plan, coordinarlo y ponerlo en marcha cuanto antes. Como ya lo está, y adelantado, por ejemplo, el Mediterráneo, en el que hubo frenazo en las obras, parece ser que por retraso en la llegada de recursos financieros prometidos, y las quejas fueron atendidas de inmediato por el Ministerio de Transportes.

(Una “casualidad”: es el mismo departamento que aplaza la puesta en marcha del Corredor Atlántico –en su fase de tramitación inicial– “hasta octubre”, lo que devuelve al Noroeste a la posición de salida y a recordar aquello de que “la fe es creer lo que no se ve”, aunque sólo sea por si acaso, que todo puede empeorar. Y en Transportes, parece evidente que así ha sido tras los ceses –“voluntarios”, en su versión oficial– recientes que confirman las sospechas de que los relevos no son precisamente afectos a los pesares gallegos. Y no se trata de hacer críticas porque sí, sino porque los hechos demuestran el fundamento de realizarlas).

Ahora, con la invitación del lehendakari, todo podría cambiar o, al menos, buena parte. Porque si bien es cierto que el PNV nunca ofrece a alguien, comunidad o partidos, algo sin solicitar contrapartida, no lo es menos que su influencia en la actual mayoría parlamentaria es más potente que la aritmética de su grupo. Y si hay sinceridad en cualquier oferta que haga, supone una posibilidad de acercarse a la coalición del PSOE y Podemos, de plena aparente guerra interna. Pero en definitiva, el asunto de que parece se va a tratar es tan necesario para este Reino, y tan urgente y estratégico, que invita a aliarse con el mismo diablo, que no es el caso aunque se lo parezca a algunos que, como Vox, dispararán contra la Xunta para ver si cae alguna pieza. Y es que esa organización se parece cada día más a aquel personaje que relatan los cantares de feria y que ni comía ni dejaba comer. Y eso, con el tiempo, tiene un efecto contrario al que Galicia necesita: por eso, aquí, aparentan ser como la cuchara, que ni pincha ni corta. Sería estupendo que los grupos de la oposición gallega no jugasen, esta vez, con la ultraderecha. Ni con la otra.