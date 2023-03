“Por un mundo dixital inclusivo: innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero”. Este é o lema elixido este ano pola ONU na celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, un lema que nos sitúa xa no limiar das novas desigualdades que están por vir e, polo tanto, das novas loitas que teremos que soster, das novas fendas que o futuro tecnolóxico e a intelixencia artificial xa están, agora mesmo, creando para nós e para as vindeiras xeracións. E mentres nos anuncian novos obstáculos nun mundo cada vez máis virtual, materialista e cousificador, moitas mulleres galegas inda están pelexando en analóxico, en branco e negro, pola liberdade, pola igualdade de dereitos, pola equiparación salarial, contra os abusos, as diferentes violencias e a invisibilidade. Mentres nos esixen máis esforzo para chegarmos algún día a unha sociedade dixital inclusiva, que ocorre coas que mulleres que traballaron sempre coas mans na terra, na auga, no pan, coas coidadoras...? onde deixamos as que nos criaron, as que atesouraron para nós a lingua, as tradicións, os cantares e a música? Tódalas loitas son poucas, tódalas reivindicacións necesarias, tamén no eido tecnolóxico, tódolos berros, precisos... pero fagámolas xuntas. Un mundo de igualdade e liberdade ten que contar coas mulleres de tódalas xeracións; coa sabedoría, a enerxía, a forza e a alegría de todas as que compoñen esta Matria. Fagámonos visibles, as avoas, as nais, as fillas e as netas. Por iso, lugares coma este onde as mulleres soben aos cabalos como xeneralas do entroido; onde participan nos cantos de taberna, antes lugares exclusivos para os homes; onde as bailadoras sacan o punto dunha xota no torreiro coa mesma autoridade cós bailadores; onde as gaiteiras temperan o fol co mesmo orgullo que os gaiteiros; onde as rockeiras son as estrelas da noite e as pandeireteiras practican a sororidade entre cantigas, estes son lugares de igualdade e de futuro. Espazos de respecto e admiración polas que loitaron antes, polas que sempre chegaron tarde aos dereitos que fomos adquirindo, polas que nos ensinaron a levantar a voz e a mirada. O pasado é onde comeza a construírse o futuro. Algún día nós seremos pasado e a intelixencia artificial será tamén en feminino ou non será.

[Dende a Asociación A Xesteira queremos adicar o día a todas aquelas mulleres valentes que non queren privilexios, senón facer xustiza; e así hoxe compartimos o noso manifesto, creado por Pilar García Rego, xornalista, presentadora e escritora natural de Cacheiras (Teo). E, para dar continuidade a un programa de actividades onde visibilizar á muller, o 25 de marzo proxectarase o documental ‘Arraigadas á terra’, do CIM de Verín, na Casa da Escola de Couso, A Estrada. Continuamos coa Foliada das Mulleres, esperámoste!]