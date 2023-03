8M: por quienes fueron, somos

Tuve la suerte de empezar mi 8 de marzo junto a dos generaciones de mujeres que han construido y construyen el feminismo en el que siempre quiero militar. Un acto en el barrio obrero de Coia en el pude escuchar a las mujeres de Dorna y la adolescencia combativa del Comando Igualdade y el Equipo Morgana.

El feminismo de las mujeres de Dorna, una asociación que luchó para que su barrio fuera habitable, para que los cuidados estuvieran en el centro, poniéndole el cuerpo al narcotráfico de los años 80 y las políticas públicas empobrecedoras del fascismo. Representan a la generación de mujeres que tenían todo por construir.

El feminismo del Comando Igualdad y el Equipo Morgana, dos grupos de igualdad formado por adolescentes y profesorado comprometidos con la transformación social. Este grupo de jóvenes se reúne más allá del 8M y el 25N y cuestiona cada día el machismo con deconstrucción y autocrítica. Representan a la generación que combate el espejismo de la igualdad, la reacción patriarcal a los avances y los discursos de la extrema derecha.

Escuchar a niñas de 12 años y mujeres de 70 compartiendo el mismo mensaje, a pesar de los años de distancia es una imagen que no deberíamos olvidar. Nos recuerdan la importancia de construir espacios donde se escuchen las voces de aquellas a las que debemos muchos de los logros alcanzados, pero también las voces de quienes se enfrentan a discursos con demasiado en común a los del pasado, pero igual de destructivos.

En casi todas las manifestaciones del 8M las mujeres con más trayectoria comentan la necesidad de relevo. No lo hay. Porque aquí nadie se marcha. No nos relevamos, porque aquí seguimos, porque no nos vamos. Porque codo a codo, cada generación, tenemos que conquistar los derechos que nos corresponden. Porque se lo debemos, a quienes fueron antes que nosotras, y a quienes serán cuando ya no estemos.

*Premio Emilia Pardo Bazán