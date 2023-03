Patriotas e corruptos

Para explicar os significados ou sentidos destas duas palavras, ambas procedentes do latim, o mais fácil é consultarmos dicionários etimológicos ou gerais monolingües de língua. A palavra “patriota” procede do latim tardio ‘compatriota’ e parece ser que o sentido no português chegou por intermédio do francês, porém a significaçom latina conservou-se até J.J. Rousseau; o sentido de ‘amigo da sua pátria’ ou ‘que ama a sua pátria’ é mais moderno. É disparate, associar sem fundamentaçom filológica sólida ‘patriota’ com “património” (derivado de ‘pater’), que no latim significava a ‘herança familiar’, com um sentido especificamente jurídico seria o ‘conjunto de bens, direitos e obrigaçons economicamente apreciáveis, pertencentes a umha pessoa ou empresa’. No que diz respeito a “pátria”, ‘o país natal’, já seria mais difícil definir este vocábulo na atualidade. O egrégio poeta português Fernando Pessoa (1888-1935) proclamou: “A minha pátria é a língua portuguesa”.

A palavra “corrupto” podemos defini-la como ‘que se corrompeu, que age depravadamente em benefício próprio ou de outro, especificamente nas instituiçons públicas, lesando a naçom, o património público’. En conseqüência, este termo está associado com as instituiçons públicas.

"Onde nom se podem ver patriotas na atualidade é no plano político ou na classe política"

Conhecemos bons patriotas na década de 1970, entre os velhos militantes do histórico “Partido Galeguista” (nom profissionais da política, trabalhadores generosos, que até tinham que pagar com o dinheiro que ganhavam com o suor da sua fronte as campanhas eleitorais, pessoas absolutamente abnegadas e dessinteressadas); a partir de 1980 também se podem ver em associaçons culturais sem fins de lucro (um exemplo impressionante fôrom “Os Amigos do Idioma Galego” em Buenos Aires) e outros coletivos culturais, alguns dos quais também defendem que “a sua pátria é a língua galego-portuguesa” e nalgumhas ONG. Onde nom se podem ver patriotas na atualidade é no plano político ou na classe política, pois som assalariados muito bem pagos, que nem tam sequer se dam ao trabalho de estudar ou ler os textos legais, que depois aprovam, e por este motivo algumhas pessoas consideram que o princípio de “todos somos iguais perante a lei” nom tem nada a ver com eles. Nem sabem falar, nem ler os textos elaborados por outros, só sabem insultar.

Entre os patriotas abundam os reintegracionistas, defensores de reintegrar o galego no português (nom só as normas ortográficas) para converter esta língua “regional” numha língua de dimensom internacional; seria umha boa defesa para que nom ficasse convertido num dialeto vulgar do castelhano. Deve ficar patente, que nom pensamos que o reintegracionismo seja a única panaceia. Em muitas ocasions temos solicitado um debate e diálogo permanente, pois a língua é um fator fundamental para manter a identidade como povo diferenciado no presente e no futuro. Os reintegracionistas sempre estivemos e estamos abertos, mas “dous nom falam se um nom quer”.

*Professora Catedrática de Universidade