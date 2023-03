Teño unha máxima na vida e no traballo que é aplicar o sentidiño, esa mestura de cabeza e corazón que, equilibrados en su xusta medida, tan bos resultados dá. E na celebración do 8M, que entendo non só como un día senón todos o do ano, o sentidiño debe estar ao carón da palabra feminismo. Celebrar o 8M é celebrar o compromiso coa igualdade. É traballar arreo para que na práctica unha nena e un neno poidan ter os mesmos soños e, por suposto, as mesmas oportunidades para alcanzalos. E entendendo así o feminismo, a súa pertenza debe ser de todos, se realmente queremos que persista e medre. A igualdade real é que a miña filla, María, de sete anos, non teña medo a pensar que por ser muller non pode alcanzar o que desexa.

Son alcaldesa de Mos dende os 33 anos e naquel momento miraba arredor e apenas había mulleres con este mesmo cargo en Galicia. Agora son máis, pero segue a ser insuficiente. Lembro, tamén, acudir nos meus primeiros anos de mandato a reunións nas que me sentía estrana rodeada dunha aplastante maioría de homes. E tamén lembro como desde o primero momento quixen rodearme de mulleres con responsabilidade. Con forza, coa forza que teñen as mulleres de Mos, a que tiña a miña avoa, a que me transmitiu desde ben nena. Mulleres que forman parte do meu equipo, da miña vida profesional e que tanto me aportaron e me aportan coa súa inmensa valía e traballo. Non fai falla nombralas. Elas xa saben quen son. A todas, gracias.

Tamén estou rodeada de homes valiosos e feministas. Eles tamén deseñan, propoñen e loitan para que mulleres e homes teñamos os mesmos dereitos e oportunidades. Traballamos, todos xuntos, para evitar desigualdades que a día de hoxe son unha realidade, para conseguir que as mulleres deixemos de ser as principais coidadoras e as que soportamos máis carga na nosa vida privada, familiar e laboral. Estou convencida de que este é un punto clave para avanzar e sei que está a cambiar. As novas xeracións fan xa un reparto equitativo e compartido do coidado dos máis pequenos e dos nosos maiores.

Como alcaldesa e feminista convencida, sei que temos moito que facer por mellorar neste eido. Os que temos responsabilidades públicas debemos poñer en marcha políticas activas de igualdade, como as que temos en Mos, que xa vamos polo cuarto Plan de Igualdade que conclúe en 2025. Cun Centro de Información da Muller que é referente, con profesionais incríbles que chegan a cada casa, a cada problema real, a cada muller con desesperación e necesidade de axuda.

Quero confesar que unha das actividades que máis me gustan é entrar nas escolas, ao instituto para escoitar á rapazada cando falamos de igualdade. Saber cal é a súa resposta e orientalos para que sexa a mellor. Aprendo tanto deles! Gracias aos mestres, ás mestras, ás nais e aos pais e a todos os profesionais que lle din que non todo vale, que o respecto é o máis importante.

Cando miro a través dos ollos da mocidade, vexo que entre todos ímolo conseguir. Estamos no bo camiño. Collamos das mans ás nosas nenas, aos nosos nenos. Collámolos a todos para que entendan o que é o feminismo, o que é a igualdade real. Cóllamonos das mans todos para dicir alto e claro que non toleraremos máis inxustizas e desigualdades. Miremos cara o futuro coa esperanza de que as xeracións vindeiras consigan a sociedade que merecen.

*Alcaldesa de Mos