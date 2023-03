Atención, enfants de la patrie: según avecilla, en el aPParat –ya sabéis, ¿no...?– hay cierta inquietud por los movimientos de los zapadores zurdos. Le soplaron a primera hora del día, cuando aún se acicalaba las plumas en el nido, que hay una orden no escrita para buscar como sea historias que contar y de ese modo desviar el foco, que hoy está en el platanal y las anchoas, y situarlo, como quien dice, en las nécoras. La culpa la tienen las encuestas, a falta de la de Tezanos...

Conste que quien dio el cante fue el filtrador enmascarado tras haber prestado atención al lobby galaico en Génova street. En el sentido de que los sondeos obligan a “Rasputín” Bolaños a endurecer las acciones previstas en un principio. Ítem más: es muy posible, o al menos eso escuchó –y leyó– Anacleto, que la primera batalla se librará en terreno inmobiliario, con rollos sobre compras y blablablá. Y conviene no olvidar que el que avisa no es traidor, sino amigo. Ojo.

(Hablando del lobby –otros le dicen trust– galaico, sabed que ya va dominando el intríngulis de la cosa PPresidencial. Es cierto que la coordinación se hace con el embajador de Juanma Moreno en la corte, pero el senador de escolta ejerce en la estructura y en el escalafón. Cuentan, y no acaban, los más antiguos del lugar, que ya aprendió que a los media de la capital no se les puede prometer y no cumplir: tienen más peligro que el todo que mató a Manolete. Uyuyuy...).

¡Ah, por cierto...! Antes de que se le olvide a avecilla –que con los años va perdiendo memoria– habrá más detalles acerca de lo que contó onte sobre las cartas de O Achegamento frustrado, y cómo llegó a frustrarse. Fue a causa de una filtración por exceso de confianza desde el lado de la derecha del sendero por el que circulaban los diálogos. Pero como no conviene arriesgarse a causar mareos y alteraciones en el pulso, el pajarillo irá poco a poco con el asunto. ¿Capisci...?