A juzgar por todo lo que está sucediendo en lo que antes se llamaron las Españas, quedan pocas dudas de que a su conjunto le hace falta lo que los griegos definieron como catarsis. Que es más –acaso bastante más– que una limpieza. Hasta es posible que, siquiera por esta vez, lleven razón los exagerados, y lo que se precise sea algo así como una inmersión prolongada en detergente por sorpresa. Conste que, al menos desde un punto de vista personal, el baño –o lo que fuere– para que el país se librara de la basura habría de ser colectivo. Desde los protagonistas directos e indirectos del modo de gobernar hasta los estados mayores de quienes se oponen. Con excepciones, pero no muchas.

Todos ellos, conste, en la medida en que participan –unos más que otros, pero eso no exime a ninguno, sino que envilece al oficio en general– en métodos muy parecidos. Y se comprueba ahora, cuando el Gobierno oculta sus casos de presunta corrupción, olvidando que cuando eran sus adversarios los protagonistas de la merdée, se lanzaban unos como lobos y otros como hienas a devorarse mutuamente en medio del estercolero. Y todo ello mientras desde las redes “sociales”, cientos de miles de espontáneos contribuyen al descrédito de un sistema en el que España no es la excepción, pero sí se emplea con tanta o más saña en el cuerpo a cuerpo para destruir y no para construir.

El resultado es que nunca antes, con la excepción del momento en que se escribieron, fueron más oportunos los versos de Machado: “Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios: una de las dos ha de helarte corazón”. Lo que ignoraba don Antonio es que ochenta años después, esas “dos Españas” resucitarían en contra de la inmensa mayoría de la población, puede que con la excepción de los fanáticos que siguen jaleándolas desde ambos frentes. Porque es una mala película, en la que se mezclan los conseguidores y los buscadores de fortuna a cualquier precio, los que se compran y se venden y convierten la maldad, según les convenga, en secretos “de Estado” o en coplillas de feria.

Viene a cuento todo ello del patético espectáculo en el que se ha convertido buena parte de la política –con minúscula– que contemplan, atónitos y hartos, la mayoría de los espectadores. Jornadas como la de ayer, en terrenos del Ejecutivo y del Legislativo, con el resurgimiento de los duelos dialécticos acerca de la corrupción y que devuelven a la actualidad los versos con que sor Juana Inés de la Cruz igualaba a los malhechores. “¿Quién es más pecador” –demandaba la monja– “el que peca por la paga o el que paga por pecar...?”. Punto este en el que procede insistir en que no se pretende redactar epístolas morales, sino reflexionar sobre lo que, en opinión personal, lleva al país por mal camino.

Lo que sucede no es el Apocalipsis, sino alguno de sus precedentes: hay muchos políticos honestos, pero la miopía de quienes dirigen el cotarro, la desmedida ambición de conseguir y/o mantenerse en el poder, transmiten la imagen de una profesión que debería exigir preparación, devoción y respeto a quienes hacen posible el sistema democrático. ¿Las responsabilidades? A todos alcanzan, en especial a quienes tienen capacidad e intelecto para poner fin a semejante estado de cosas, y no lo hacen porque lo que hoy les perjudica mañana les puede beneficiar. Lo más grave es que se ha convertido al Parlamento en un circo romano, las instituciones en un coto de caza y las formas –y el fondo– en una falta de vergüenza propia y ajena, con ministras insultando contra todo bicho viviente. De ahí la urgencia de esa catarsis porque la gente del común, cuyos problemas se olvidan o se utilizan como arma pero sin solución, se harta del estercolero.