Es más que probable que en sectores de la opinión pública –y quizá de la publicada– cause sorpresa la decisión de la Xunta de eliminar del escenario el proyecto de un parque eólico terrestre en la Serra do Suido alegando un “impacto visual” inaceptable. O, dicho de una manera más sencilla y directa, por estropear el paisaje. De ahí que se haya hecho referencia en el introito a la posible división de opiniones por esa medida. Los más recalcitrantes de entre los llamados medioambientalistas consideran que es “poco”, mientras los más decididos defensores de un horizonte que –ellos aparte– casi nadie puede dibujar con exactitud, argumentarán que es un exceso.

Así que, metidos de lleno en el jaleo eólico, no estará de más recordar, sin la menor intención de señalar a alguien, que está en juego, además del futuro energético de Galicia –siquiera en parte y sin olvidar otros recursos–, inversiones que bien pueden considerarse espectaculares y que, por tanto, provocan enorme interés en grupos financieros de muy alto nivel. Un interés que se satisface, o no, en concursos reglados y controlados, pero que en el pasado provocaron todo tipo de especulaciones y rumorologías más o menos perversas. A las que seguramente no conviene prestar atención por la carencia de pruebas o factores referenciales solventes, pero que hacen un daño a veces definitivo.

Pese a todo, y tal como dijo el presidente Rueda, “Galicia no puede perder la oportunidad” de liberarse, al menos en parte, de la dependencia energética que padece. Ocurre que, como casi siempre en este Reino, los meros anuncios de ubicación de nuevos tipos de actividades relacionadas con el futuro, tienden a provocar nervios entre los que no alcanzan a ver más allá de sus propias narices. Y a partir de ahí, quizá confundiendo los conceptos, tienden a considerar “peligrosos” algunos avances, sobre todo cuando se relacionan con el medio ambiente. Podrían citarse numerosos ejemplos, pero no resulta necesario: algunos de ellos están aún muy recientes, incluidos los fallos judiciales.

Uno de los problemas que plantea por ejemplo la ubicación de los parques eólicos marinos es la contestación que generan en diferentes sectores de la economía gallega, con la pesca en primer lugar. Y es cierto que podría existir un riesgo, pero no lo es menos que las condiciones de control, de información pública y en definitiva de la prudencia con que han de operar los gobiernos, permiten alimentar una cierta tranquilidad. Lo que falta, ahora, es que mejore la imagen de los políticos para que la sociedad pueda confiar en sus garantías. Pero los escándalos más recientes, el último relacionado con supuestas “influencias” para obtener contratos en nuevas tecnologías, no contribuyen al sosiego.

En las condicione actuales, y con lo que se juega el país, lo prudente sería confiar en los sistemas de control en la adjudicación de los concursos, pues en teoría deben resultar fiables. Y la cuestión de fondo, en síntesis, no es únicamente el medio ambiente, que por supuesto, sino también la prosperidad de quienes la habitan. La instalación de parques marinos significa grandes oportunidades para la industria de la construcción naval y otras especialidades, además de puestos de trabajo con todo lo que ello conlleva. De ahí que la cuestión no deba relacionarse con coincidencias electorales o ideologías radicales de cualquier orientación. De lo que se trata es del futuro, con sus incógnitas y sus certezas y hay que apostar por él. Con las debidas garantías, naturalmente.