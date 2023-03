Cuatro Cosas

Mirad que os lo tiene dicho avecilla; que es preciso desconfiar de casi todo cuando haya elecciones cerca y, sobre todo, no hacer demasiado caso a lo que juren los poncios. Y se puede acudir, para reforzar el argumento, a lo que dijo el fundador del Partido Socialista Popular –PSP, después adquirido por el PSOE–, y alcalde de Madrid, el profesor Tierno Galván. No hay mejores demócratas que él hoy en día en la izquierda española, Ni más ilustrados e ilustres. ¿Eh...?

Bueno, pues ya dejó advertido que cuanto se promete en campaña electoral se lo lleva el viento al día siguiente. Es de suponer que los “ultras”, que comparten el gobierno con algún que otro discípulo de don Enrique, no le llamen “facha”, como acostumbran a descalificar a los que no aceptan la dictadura del disparate podemita, que no son pocos. El pajarillo cantor recuerda todas estas cosas a la vez que sonríe ante los líos y corruptelas del rojerío. Uff...

Y es que ya ni se acuerda casi nadie, de que para sus primeros gastos como partido en la Transición en el Pesoe recibieron fondos, en maletines, desde Alemania, donde mandaba Brandt, para los amigos Willy. Y luego llegó lo de “Filesa” y después ya se especializaron, algunos, en las grandes organizaciones de business. En fin, aquello –que pareció reafirmarse con los ERE, pero ca– sirve para demostrar que fallan las memorias. La histórica y la democrática. Jo...

Viene a cuento todo ello de que la política “social” de ayudas a tutiplé, de la que alardea la coalición, empieza a cuartearse: próxima la campaña para la declaración de la renta, hay ya miles –sí, sí...– de escandalizados contribuyentes por el hecho de tener que declararlas como ingresos, lo que les obligará a rascarse aún más el bolsillo para devolver lo que corresponda mientras se acuerdan, con mucho gusto, de los “generosos” donantes de pelas ¿Capisci...?