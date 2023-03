Un loro en Manhattan

Hace más de veinte años estuve unos meses en la ciudad de Nueva York. Vivía en el sur de Manhattan, concretamente en Saint Mark’s Place, en la casa de la familia Sobrino. Un periodista de origen gallego corresponsal de la agencia EFE en la ONU y con una historia muy singular.

La familia tenía en su hogar varios animales domésticos, entre ellos, un loro al que le tapaban la jaula por la noche. Aun así, el pájaro emitía gritos muy agudos a todas horas. En una ocasión Ángela, la mujer de Pepe Sobrino, que fuera editora en Mcgraw Hill, nos llevó hasta New Jersey a una especie de explanada situada delante del río Hudson. Un lugar desde donde se divisa el skyline de Manhattan por su parte trasera.

En aquel descampado se ubicaban muchos contenedores y galpones dedicados a cualquier tema relacionado con los loros. Era una especie de reserva cotorra donde, hasta los seres humanos que estaban a cargo de aquel entramado y atendían al público, parecía que habían sufrido una transformación mimética, pues cada cual tenía la nariz en pico como las aves que por allí pululaban.

Entre las variadas instalaciones de aquella especie de universo loruno había tienda de comida especial que también vendía accesorios y abalorios para cotorras, papagayos, guacamayos y cacatúas. No importaba el tamaño, la especie, ni la procedencia del animal. Era un espacio multirracial para seres psittaciformes -denominación técnica de la especie- nacidos en la propia ciudad de NY, de primera, segunda y tercera generación o inmigrantes recién llegados de zonas tropicales y subtropicales de América del Sur, África, Australia o Nueva Zelanda.

En uno de los galpones había incluso incubadoras para poder llevar adelante a los pájaros recién nacidos en aquellos gélidos días de invierno.

Después de hacer las compras de rigor para el loro de casa y realmente sorprendidos por aquel entramado peculiar dedicado en cuerpo y alma al mundo de este tipo de aves, mi amiga Ángela se acercó a una mujer rubia, entradita en carnes y de mediana edad que, con una nariz huesuda, aguileña y en pico, permanecía sentada en un taburete sosteniendo en su mano derecha a un gran loro azulado que hacía juego con los colores florales de su vaporosa túnica. Cuando Ángela llegó a su altura, después de felicitarla por la exclusividad de aquella propuesta de atención holística dedicada a esa especie de aves le susurró: “nuestro loro grita todo el día”. La señora sonrió a Ángela, giró la cabeza y le hizo una especie de arrumaco y guiño al compañero que tenía sobre su mano como si se entendieran a la perfección. De nuevo, volviendo la mirada hacia Ángela, se puso seria y le dijo en tono pausado y solemne: “tráigamelo aquí que yo hablo con él”. Quedamos sorprendidos de la contestación, tal fue así que durante todo el viaje de vuelta y varios días posteriores estuvimos comentando el tema. Definitivamente llegamos a la conclusión de lo que posteriormente constataríamos: habíamos conocido a una psicóloga de loros.

El caso es que, a la semana siguiente, le llevamos el loro a la señora. Lo dejamos con ella y nos fuimos a comer. Al regreso nos lo entregó e hizo el siguiente comentario: “ya está, tenía algunos problemillas”.

El loro no volvió a gritar de forma constante tal como lo venía haciendo y, si lo hizo alguna vez, fue de forma esporádica. Nos preguntamos qué le habría dicho aquella mujer al loro durante la conversación que mantuvieron para que el animal mudara su actitud y, aunque aún a día de hoy todavía es un misterio, yo tengo una teoría.

Seguramente, la mujer del vestido vaporoso, le enseñó al loro otros colegas de la ciudad que tendría en las instalaciones y que fueron abandonados, por lo que se encontrarían bastante deteriorados y en muy en malas condiciones de modo que, a la vista de aquel espectáculo, le pondría las cosas claras al loro de Pepe y Ángela con el siguiente argumento: “Mira amigo, los inviernos en Manhattan son muy duros, estamos habitualmente a varios grados bajo cero y no es el mejor hábitat para los de tu especie. Así que si estás en una casa, calentito, donde te miman, cuidan, te alimentan y te sacan a volar…. ¿qué más quieres? No tientes al diablo”. Creo que una conversación de ese tipo, de bajada a la realidad, con una puesta de los pies en tierra, convence al más pintado.

Me vino a la cabeza esta curiosa anécdota con un animal singular como el loro, al ver todas las vueltas que, con leyes ad hoc, se están promulgando en referencia al tema de las mascotas. Los problemas de maltrato a los seres vivos en el planeta, no se deberían abordar únicamente poniendo el foco a partir de una legislación extensiva y punitiva orientada a paliar los efectos de las malas praxis. Donde hay que trabajar es en el origen, en las causas y por lo tanto en la formación en valores. La educación cívica y del ecosistema son elementos capitales para nuestro futuro. Con una actuación en este sentido desde la niñez mediante la concienciación, junto a unas pocas y claras normas correctoras de sentido común para evitar casos graves de actuaciones indebidas con nuestras mascotas, pienso que es suficiente en pro de una convivencia armónica en el ecosistema doméstico. Un poco de anomia es necesaria para que los ciudadanos podamos llevar nuestra existencia en libertad, con un control institucional suficiente pero no excesivo.

En aquella casa neoyorquina convivimos de forma armoniosa los seres humanos que habitamos la vivienda, fijos y esporádicos con el loro, varios gatos y un perro, junto a las ardillas que se colaban de la calle por las diferentes habitaciones y que Pepe se encargaba de alimentar con nueces. A pesar de esa especie de zoo urbano, no me consta que la familia Sobrino se viera obligada a tener que hacer un cursillo para cuidar a sus variadas mascotas con el cariño que lo hacía.

www.xaimefandino.com