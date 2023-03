El lugar oportuno

Uno de los sabios desconocidos que resumieron –paso a paso por los caminos de España– la sabiduría popular en el refranero, estableció la lógica de algunas cosas en que “cada una tiene su lugar y hay un lugar para cada cosa”. Y así podría decirse de cuanto ha expuesto en Vigo la “número dos” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al criticar con dureza la nueva política que aplica la UE al sector pesquero, a la vez que confirmaba la búsqueda de aliados para modificarla. Le aguarda una dura tarea a la señora Artime, porque los que parecían propicios a la entente en los inicios del problema se fueron desmarcando después. Portugal, Francia e Irlanda, recurrieron, retiraron sus recursos y ahora no parece que vuelvan.

Son distintas sus razones, pero convergentes. Dublín, tras lograr un acuerdo que “libera” las fronteras de Irlanda del Norte; Francia, con su respuesta negativa a los plazos del Corredor Atlántico en su territorio y, en fin, Portugal al conocer la opinión europea acerca del AVE atlántico. En todo caso, y retornando al refranero, cuanto dijo doña Isabel, casi verso a verso como el poeta, no sólo fue bien orientado, sino cierto, y que en estos tiempos alguien de su rango en la gobernanza concentre esas dos virtudes es digno de elogio. Y de apoyo colectivo. Incluso, y lo que es más importante todavía, de esperanza para un sector castigado sin motivo por quienes ni siquiera lo conocen.

Ocurre que los seres humanos escarmentados, y ya ni se diga los observadores, tienden al escepticismo, especialmente cuando casi se oye el tañido de las campanas tocando a muerto. Y por tanto desconfían, pero alguna vez habrá que modificar actitudes y aceptar que es posible la sinceridad en esto de la res publica. En todo vaso, se verá. Ocurre, eso sí, que con fe o sin ella, no procede olvidar los consejos del refranero. Y, retornando la cita del antiguo breviario, no está de más indicar que doña Isabel quizás haría mejor si dijese en Bruselas las cosas que dijo en Vigo, tan alto y tan claro, y ya ni se diga en las cercanías de donde ahora se ubica la “inteligencia” pesquera de la Unión.

Lo que se deja escrito, como opinión, no trata de rebajar el valor de cuanto expuso la señora Artime en una de las capitales europeas de la pesca, como es la gran urbe gallega, sino para recordar que la espera de resultados prácticos y positivos podría ser bastante menos larga y en consecuencia, de obtener resultados, mucho mejores para la pesca española y la gallega. Que necesitan rapidez en la documentación científica y su gestión, con estudios, serios y profundos, acerca de los efectos nocivos para los y las trabajadoras del mar y, en definitiva, soluciones reales que permitan la supervivencia de las especies piscícolas y al mimo tiempo la actividad y también el progreso de la humana.

Es posible hacerlo, y hasta probable, pero también necesita para lograrlo que los intereses colectivos se sitúen por delante de los parciales y, sobre todo, que no se sometan a la voluntad de los mercaderes. Otra especie, algunos dicen que depredadora, que al parecer abunda en el entorno burocrático de la capital comunitaria. Iván López, presidente de la Asociación Europea de Peca de Fondo, declaraba hace pocos días que determinadas organizaciones no sólo desplegaban una influencia política en sus respectivos países, y por tanto en la ecuación gobiernos/electores, sino que manejaban intereses no muy claros. A buen entendedor...