Eh, Macarena!

“Macarena tiene un novio que se llama,/que se llama de apellido Vitorino”. Sen dúbida que han de ser moitos aqueles e aquelas que lembren os versos. E sen dúbida que han de ser uns cantos así mesmo os/as que estiveron a visionar a entrevista que levou a cabo Jordi Évole na pantalla televisiva con esoutra Macarena, Macarena Olona Choclán, hai xa agora un par de semanas. “… Y en la jura de bandera del muchacho/se la dio con dos amigos.” De certo, nada máis lonxe do propósito das presentes liñas que establecer unha relación entre os versos da, máis que célebre, cantiga –que foron popularizar Los del Río, Bill Clinton&friends sempre polo medio, aló por volta de mediados dos anos 90 do pasado século– e mais esoutros amores (e/ou desamores) que a Sra. Olona ande a dispoñer na hora presente. Non obstante, si que entendo que cabe considerar que determinados dirixentes de Vox –chámense estes Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé ou mesmo Santiago Abascal– estimen como algo máis que un simple desliz, que unha (outra máis) aventura tola e galante esoutro diálogo, ou xura de bandeira, que a nosa protagonista mantivo con Évole. En calquera caso, o que si está claro é que a ambas –á protagonista da canción e mais á, agora mesmo, expolítica afouta– si que lles prestan, e tanto!, “las movidas guerrilleras”.

“No hay chófer con más salero/que me pueda aventajar,/pues lo mismo llevo un coche/que te bailo un chachachá”: talmente como naquelas estrofas camp de Luis Lucena, Dna. Macarena veu afrontalo todo na entrevista: polo visto, a Sra. Olona é moi quen de acadar como referente a Julio Anguita asemade que acode sen rodeos –e, polo visto, sen chequear a cita; adxudicoulla a outro Rivera (D. Albert)– a José Antonio Primo de Rivera; alcuñar nazis da súa exformación que increpar comunistas; desautorizar os partidarios de Bolsonaro e demorar ao tempo unha eternidade en explicar(nos) se aquilo de Franco no 36 foi realmente un asalto e saqueo dos bens democráticos ou non pasou, polo contrario, de mera verbena de verán; sentirse ameazada ou ser ela quen ameace sen contemplacións, dispostísima á vinganza en plan Uma Thurman/Kill Bill: “alguien se ha equivocado de cojones conmigo”; “es muy poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio”; moverse como troita na auga entre os desafectos airados –“muller contra muller”– e mais as proclamas de sororidade respecto a Yolanda Díaz (e, de paso, a Shakira). En fin –e saiban disimular Vdes. a reiteración musical–, como aquela ‘Lola’ dos Café Quijano, Macarena ten historia, “aínda que máis que historia (o seu) sexa un poema.”

“Macaloca”: velaí o alcume co que tentan descalificala, e como ela mesma referiu, algúns/moitos dos seus excompañeiros de andaina. De acordo sempre con eles, a metamorfose, a mudanza –cando non falan/escriben dunha aberta traizón– ben puido ser consecuencia da vacina contra o coronavirus. Xa saben os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais: aproveitando a oportunidade, os malvadísimos axentes do “sistema”, foron implantarlle,seica, un microchip á Sra. Olona. Porén, como estamos no país de países de Pepe Gotera e Otilio, o aparello funciona a medias e de aí, xa que logo, os desarranxos decote e mais as conseguintes antinomías e despropósitos.Aínda ben que, cal un miguelbosé calquera, non lle foi espetar a Évole aquilo de: “Quítate esa máscara, Jordi. ¡Yo no hablo con gente con mascarilla!”. Devotísima da fórmula do catch-all party –“partido no que todo cabe”, “partido vasoira”: todo para as masas, nada de nada para a bagaxe ideolóxica–, Dna. Macarena non cansa de repetir aquilo de “yo estoy con/a disposición de los españoles”. Tan só falta que, en modo Flores, acabe por pedirnos a cada un/unha de nós que poñamos un euro para poder montar, como lle cómpre, a súa nova formación.

“Todo se debeu ao contexto”. Eis, mentres, a escusa alegada para xustificar a súa participación, máis que activa, na tan abraiante como inaturable crispación, definiuno como “unha trincheira”, que se vive agra mesmo no Parlamento español. Iso si, entre estudados silencios prolongados, oportunas caídas de pestanas e unha voz en murmurio confidencial, a Sra. Olona esquivou calquera mínima explicación fidedigna verbo dos verdadeiros motivos –e mais das persoas que poden estar detrás deles– polos que se alcazou semellante nivel de tiranteces, ansiedades e malos modos na Carrera de San Jerónimo (e/ou determinados medios de comunicación). Asemade, española y olé, non houbo nin sequera o asomo do arrepentimento: como na peza clásica de Guillem de Castro, “sostenella y no enmendalla.”

Quen está detrás, daquela e á súa vez, de Dna. Macarena? Estaremos acaso, diante dunha infiltrada do PP, do sanchismo rampante ou mesmo dalgunha forza extraterrestre, a viaxar en ovniglobo? Advírteo o adaxio popular: “leña verde, todo é fume.”